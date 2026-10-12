"Sabía que este tipo iba a ser un dolor en el culo": el exabrupto de Hadjar contra Colapinto
El piloto de Red Bull se quejó por radio mientras intentaba superar al argentino, que luego terminó abandonando por un problema en la transmisión, durante el Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto volvió a protagonizar un duelo en pista con Isack Hadjar durante el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, en una carrera que terminó de manera anticipada para el argentino por inconvenientes técnicos en su Alpine. Aunque el resultado estuvo lejos de lo esperado, el piloto de Pilar mantuvo la pelea mientras permaneció en competencia y obligó al representante de Red Bull a buscar distintas alternativas para intentar superarlo.
En las imágenes se escucha la conversación entre el franco-argelino y su ingeniero de carrera, en la que el francés consulta cómo podía avanzar ante la resistencia del argentino, que en ese momento defendía la 12ª posición. El episodio tuvo lugar en el circuito urbano de Marina Bay, donde Max Verstappen terminó como ganador de la competencia.
Mientras el neerlandés se encaminaba hacia la victoria, su compañero se encontraba condicionado por la presencia del sudamericano delante suyo y buscaba una oportunidad para completar el adelantamiento. La defensa del argentino generó una reacción cada vez más impaciente por parte del piloto de Red Bull, que terminó expresando su frustración por la radio del equipo.
El enojo de Isack Hadjar con Franco Colapinto durante el GP de Singapur
Durante el intento de sobrepaso, Hadjar se comunicó con su ingeniero para conocer las posibilidades de aprovechar la potencia de su monoplaza y encontrar un sector favorable para atacar. “¿Cuánta potencia puedo sacar?”, preguntó el francés mientras permanecía detrás de Colapinto. Además, quiso saber si podía intentar una maniobra en la curva siete del trazado singapurense.
Desde el equipo le indicaron que podía acelerar a fondo durante toda la recta o aprovechar el tramo comprendido entre las curvas 13 y 16 para intentar acercarse al argentino. Sin embargo, las indicaciones no resolvieron de inmediato el problema que tenía Hadjar para avanzar posiciones.
El piloto volvió a comunicarse con su ingeniero para pedir precisiones sobre la trayectoria que debía seguir en busca de una oportunidad. “¿Cuál es la mejor trazada para eso?”, consultó. La respuesta que recibió fue: “Trazada ocho”.
Mientras se desarrollaba ese intercambio, Colapinto continuaba por delante y obligaba a su rival a esperar el momento adecuado para intentar una maniobra. La situación fue elevando la tensión en la radio del francés, que finalmente exteriorizó su malestar. “Madre mía. Sí, por el interior. Necesito un respiro. Madre mía. Sabía que este tipo iba a ser un dolor en el culo”, lanzó, visiblemente molesto por la dificultad para superar al argentino.
Colapinto defendió el puesto 12 antes de abandonar en Marina Bay
El episodio se produjo en un Gran Premio complicado para el argentino, que no logró completar la competencia debido a fallas técnicas en su monoplaza. El abandono frustró sus expectativas en un circuito donde había conseguido destacarse durante la temporada 2025. Pese a los inconvenientes, el representante de Alpine alcanzó a protagonizar momentos de lucha en pista y quedó involucrado en un duelo que captó la atención por la reacción de uno de sus rivales.
La defensa de la 12ª posición frente a Hadjar mostró que, mientras estuvo en condiciones de competir, el joven de 23 años intentó sostener su lugar ante un adversario que buscaba avanzar. La dificultad para encontrar un espacio de sobrepaso obligó al francés a consultar reiteradamente con su ingeniero sobre las alternativas disponibles.
Sin embargo, el abandono impidió que el argentino pudiera completar la carrera y evaluar el resultado final de su desempeño en Singapur. El problema mecánico terminó siendo determinante para un fin de semana que ya se había presentado exigente.
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