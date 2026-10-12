"Sabía que este tipo iba a ser un dolor en el culo": el exabrupto de Hadjar contra Colapinto

El piloto volvió a comunicarse con su ingeniero para pedir precisiones sobre la trayectoria que debía seguir en busca de una oportunidad. “¿Cuál es la mejor trazada para eso?”, consultó. La respuesta que recibió fue: “Trazada ocho”.

Mientras se desarrollaba ese intercambio, Colapinto continuaba por delante y obligaba a su rival a esperar el momento adecuado para intentar una maniobra. La situación fue elevando la tensión en la radio del francés, que finalmente exteriorizó su malestar. “Madre mía. Sí, por el interior. Necesito un respiro. Madre mía. Sabía que este tipo iba a ser un dolor en el culo”, lanzó, visiblemente molesto por la dificultad para superar al argentino.

Colapinto defendió el puesto 12 antes de abandonar en Marina Bay

El episodio se produjo en un Gran Premio complicado para el argentino, que no logró completar la competencia debido a fallas técnicas en su monoplaza. El abandono frustró sus expectativas en un circuito donde había conseguido destacarse durante la temporada 2025. Pese a los inconvenientes, el representante de Alpine alcanzó a protagonizar momentos de lucha en pista y quedó involucrado en un duelo que captó la atención por la reacción de uno de sus rivales.

La defensa de la 12ª posición frente a Hadjar mostró que, mientras estuvo en condiciones de competir, el joven de 23 años intentó sostener su lugar ante un adversario que buscaba avanzar. La dificultad para encontrar un espacio de sobrepaso obligó al francés a consultar reiteradamente con su ingeniero sobre las alternativas disponibles.

Sin embargo, el abandono impidió que el argentino pudiera completar la carrera y evaluar el resultado final de su desempeño en Singapur. El problema mecánico terminó siendo determinante para un fin de semana que ya se había presentado exigente.