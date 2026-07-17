Salió la predicción del astrólogo viral para Selección Argentina vs. España: el factor clave de la Luna
El reconocido especialista que ganó una enorme notoriedad por sus aciertos en Qatar 2022 y en este Mundial 2026 reveló qué dicen los astros para el domingo.
En la previa de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, los hinchas apelan a todo tipo de cábalas, promesas y también a la astrología, como vine ocurriendo tanto en el pasado Qatar 2022 como en la presente Copa del Mundo.
En ese terreno, todas las miradas se posaron sobre el veredicto de Juan Cruz Sirius, el creador de la cuenta de X "Astrología con Rigurosidad", quien se convirtió en una de las voces más escuchadas de las redes sociales gracias a sus impecables y documentados aciertos predictivos.
A través de un extenso informe, Sirius —quien ya había anticipado con precisión matemática que el partido ante Inglaterra en semifinales iba a ser "muy parejo y muy sufrido"— analizó las variables astrológicas y dejó un pronóstico esperanzador de cara a la búsqueda de la cuarta estrella.
Qué dice la astrología para la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina vs. España
Fiel a su estilo metodológico, el especialista aclaró que su trabajo se basa en el estudio riguroso de cuatro cartas astrales principales: la de la federación de fútbol, la del debut mundialista histórico, la del ciclo del director técnico y la del capitán de cada equipo.
Mientras que de Argentina cuenta con el 100% de los datos con horas seguras y precisas, con España tuvo que asumir un riesgo mayor debido a que la información ibérica es incompleta y confusa (existen tres fechas de fundación distintas para su federación y se desconocen las horas exactas de nacimiento de figuras como Rodri Hernández o Lamine Yamal).
A pesar de contar solo con el 50% de la información de España, Sirius cruzó los datos existentes y fue contundente. "En esas dos cartas astrales que sí tengo de ambas selecciones (debut mundialista + ciclo DT) observo una leve ventaja astrológica para Argentina", sentenció.
Lionel Scaloni vs. Luis de la Fuente: el factor clave
Según el astrólogo, la gran diferencia a favor del equipo de Lionel Scaloni radica en el panorama que afrontan los cuerpos técnicos de ambos países:
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El "ciclo De la Fuente": Está severamente afectado por el planeta Saturno (asociado a las dificultades y las tensiones rígidas), mostrando un escenario similar al que tenía el ciclo de Thomas Tuchel en Inglaterra antes de quedar eliminado.
El "ciclo Scaloni": Si bien arrastra algunas adversidades anuales, la balanza se inclina positivamente gracias a la revolución lunar. La Luna quedará posicionada en el signo de Leo conjunta al Ascendente para la zona de East Rutherford (donde se ubica el MetLife Stadium), configurando un indicador muy favorable para el bando albiceleste.
La Luna del domingo y la mística de Qatar 2022
Para sumar más condimentos a la ilusión argentina, Juan Cruz Sirius realizó una investigación histórica sobre los signos en los que se encontraba la Luna en cada uno de los partidos mundialistas que Argentina disputó desde 1930 a la fecha.
El domingo del partido, la Luna estará en el signo de Libra. Históricamente, este posicionamiento muestra una paridad absoluta para el seleccionado nacional (con 6 victorias y 5 derrotas en 11 partidos), e incluso refleja que dos de esos triunfos debieron definirse por la vía de los penales. Sin embargo, detrás de esa estadística ajustada se esconde una coincidencia cósmica descomunal.
"Más allá de esta paridad, hay un dato esperanzador en esto: la final de Qatar 2022 se jugó con Luna en Libra", reveló el astrólogo, activando de inmediato las alarmas de la "Scaloneta elijo creer" en las redes sociales.
Hacia el final de su análisis, Sirius recalcó que no es infalible y que la paridad en la cancha se traducirá en un encuentro cerrado que se resolverá por detalles mínimos, pero concluyó con un mensaje que enciende la ilusión de todo un país: "Observo una leve ventaja astrológica para Argentina que debería alcanzarle para llevarse la cuarta estrella. Espero que así sea, confiemos que así será".
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