Salió la predicción del astrólogo viral para Selección Argentina vs. España: el factor clave de la Luna

A pesar de contar solo con el 50% de la información de España, Sirius cruzó los datos existentes y fue contundente. "En esas dos cartas astrales que sí tengo de ambas selecciones (debut mundialista + ciclo DT) observo una leve ventaja astrológica para Argentina", sentenció.

Salió la predicción del astrológo viral para Selección Argentina vs. España: el factor de la Luna

Lionel Scaloni vs. Luis de la Fuente: el factor clave

Según el astrólogo, la gran diferencia a favor del equipo de Lionel Scaloni radica en el panorama que afrontan los cuerpos técnicos de ambos países:

El "ciclo De la Fuente": Está severamente afectado por el planeta Saturno (asociado a las dificultades y las tensiones rígidas), mostrando un escenario similar al que tenía el ciclo de Thomas Tuchel en Inglaterra antes de quedar eliminado.

El "ciclo Scaloni": Si bien arrastra algunas adversidades anuales, la balanza se inclina positivamente gracias a la revolución lunar. La Luna quedará posicionada en el signo de Leo conjunta al Ascendente para la zona de East Rutherford (donde se ubica el MetLife Stadium), configurando un indicador muy favorable para el bando albiceleste.

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La Luna del domingo y la mística de Qatar 2022

Para sumar más condimentos a la ilusión argentina, Juan Cruz Sirius realizó una investigación histórica sobre los signos en los que se encontraba la Luna en cada uno de los partidos mundialistas que Argentina disputó desde 1930 a la fecha.

El domingo del partido, la Luna estará en el signo de Libra. Históricamente, este posicionamiento muestra una paridad absoluta para el seleccionado nacional (con 6 victorias y 5 derrotas en 11 partidos), e incluso refleja que dos de esos triunfos debieron definirse por la vía de los penales. Sin embargo, detrás de esa estadística ajustada se esconde una coincidencia cósmica descomunal.

"Más allá de esta paridad, hay un dato esperanzador en esto: la final de Qatar 2022 se jugó con Luna en Libra", reveló el astrólogo, activando de inmediato las alarmas de la "Scaloneta elijo creer" en las redes sociales.

Hacia el final de su análisis, Sirius recalcó que no es infalible y que la paridad en la cancha se traducirá en un encuentro cerrado que se resolverá por detalles mínimos, pero concluyó con un mensaje que enciende la ilusión de todo un país: "Observo una leve ventaja astrológica para Argentina que debería alcanzarle para llevarse la cuarta estrella. Espero que así sea, confiemos que así será".