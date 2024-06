La frase de Salomón Rondón que enfureció a los hinchas de River: "Fue un equipo..."

Y, agregó: "Muchos dirán 'no te fue bien', marico, si no me fue bien que jugué 39 partidos, no sé cuántos minutos e hice 10 goles. No me hubiese ido bien si me hubiese ido como en Las Palmas, que jugué 15 partido e hice cero goles, eso si es que no te vaya bien, para colmo con 18 años. Vas, te traen, eres una apuesta y no haces ningún goles siendo delantero, eso si es que te vaya mal".

"Pero haber hecho diez goles, haber alargado no sé cuántos victorias en el Monumental, ganar partidos sobre la hora. ¿Quién dice que no me fue bien? ¿Qué querés que haga?", inició en diálogo con Podcast Vinotinto.

Por otro lado, Rondón habló de los problemas que tuvo para adaptarse en Argentina y comparó los tiempos de realizar un trámite con México, donde vive actualmente. "Es como esté físicamente, mentalmente, cuando llegué a México un 28 de diciembre y yo el 8 de enero ya tenía mi DNI. Yo llegué 28 de enero a Argentina y el DNI me lo dieron el 7 de agosto, con eso te digo todo", cerró.