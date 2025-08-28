San Lorenzo, al borde de la acefalía: qué tiene que pasar para llamar a elecciones

En Boedo el clima está que arde. Mientras el equipo de Damián Ayude pelea en la Zona B del Torneo Clausura y se mantiene en carrera por los playoffs, el frente institucional de San Lorenzo vive horas de extrema tensión, con renuncias en la Comisión Directiva, acusaciones cruzadas y la posibilidad real de que el club deba volver a las urnas antes de lo previsto.