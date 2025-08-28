San Lorenzo, al borde de la acefalía: qué tiene que pasar para llamar a elecciones
Las renuncias en la Comisión Directiva se acumulan, Moretti resiste, pero la situación se encamina peligrosamente hacia la necesidad de volver a las urnas.
En Boedo el clima está que arde. Mientras el equipo de Damián Ayude pelea en la Zona B del Torneo Clausura y se mantiene en carrera por los playoffs, el frente institucional de San Lorenzo vive horas de extrema tensión, con renuncias en la Comisión Directiva, acusaciones cruzadas y la posibilidad real de que el club deba volver a las urnas antes de lo previsto.
Marcelo Moretti, investigado por administración fraudulenta, levantó su licencia como presidente e intentó retomar el mando. Mandó un correo a los miembros de la CD para convocar una reunión y se presentó en el club, pero el gesto fue ignorado: nadie acudió, salvo Pablo García Lago, vocal y ex secretario, quien se acercó solo para “aclarar algunas cosas”.
Las salidas se acumulan y ya son cinco las renuncias indeclinables
- Néstor Navarro
- Daniela Méndez Righi
- Federico Levalle
- Marcelo Culotta
- Agustina Nördestrom
A estas bajas se suman otras anteriores, como la de Julio Lopardo, aunque sin carácter indeclinable. Con este escenario, la Comisión Directiva cuenta con 15 miembros activos. La acefalía se produciría cuando el número se reduzca a 9, algo que ya genera interpretaciones distintas entre oficialismo y oposición.
Qué dice el reglamento y el debate interno en San Lorenzo
-
La postura opositora: si se suman seis renuncias más, el club quedará acéfalo porque no habría quórum para llamar a nuevas reuniones. En ese caso, la Asamblea de Socios debería conformar una comisión de transición y convocar a elecciones anticipadas.
La defensa del morettismo: reconocen que el número crítico es 9, pero aseguran que las renuncias deberían ser simultáneas. Si no lo fueran, argumentan, Moretti podría nombrar reemplazantes entre los suplentes, evitando así que el número caiga por debajo del mínimo.
Los próximos días serán clave para saber si Moretti logra recomponer su debilitada gestión o si la oposición logra unificar fuerzas para forzar la acefalía y abrir el camino hacia elecciones anticipadas. Todo esto, con el condimento del inminente clásico frente a Huracán, que promete un clima caliente en el Nuevo Gasómetro tanto dentro como fuera de la cancha.
