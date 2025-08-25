Clima caliente en San Lorenzo: Marcelo Moretti volvió, no hubo quórum y un dirigente lo fue a buscar
El presidente levantó su licencia, llegó al club con un escribano y llamó a una reunión de Comisión Directiva a la que no asistió nadie. Los detalles.
La crisis institucional en San Lorenzo no da respiro. Luego de varios meses de licencia y en medio de una investigación judicial por administración fraudulenta, Marcelo Moretti notificó por mail su regreso a la presidencia y este lunes convocó a una reunión de Comisión Directiva que terminó sin quórum y con un clima de máxima tensión en Boedo.
A las 11 de la mañana, Moretti llegó al club acompañado por un escribano para constatar la ausencia del resto de los dirigentes. Sin embargo, minutos más tarde se hizo presente Pablo García Lago, actual Vocal y ex Secretario, con la intención de hablar cara a cara con el mandatario.
“Quiero tener una charla personal con Marcelo Moretti, tenemos que aclarar algunas cosas. Tiene que ver con el club y con un montón de cosas. Calculo que no va a haber quórum y vengo a ver si me puede dar la cara”, dijo García Lago ante los medios presentes.
El dirigente profundizó sus críticas contra el presidente y reclamó su salida: “Le está haciendo un daño muy grande a San Lorenzo y quiero aclarar algunas cositas con él. Quiero que repita cosas que anduvo diciendo por ahí, cosas personales que quedan entre él y yo. Es insostenible el día a día en San Lorenzo. Depende de él, tiene que dar un paso al costado, se tiene que ir. No puede seguir. Está mi renuncia a disposición”.
García Lago también explicó el panorama institucional en caso de que Moretti dejara el cargo: “Un gobierno de transición sería lo correcto, pero hay que hacerle entender a este muchacho que su tiempo en San Lorenzo está cumplido. Por estatuto no se contempla una elección anticipada. Una acefalía contempla una transición elegida por la Asamblea hasta la culminación del mandato. Solamente puede haber elecciones si la acefalía se produce seis meses antes de los comicios”.
Durante varios minutos, el dirigente intentó ingresar al club pero le fue negado el acceso. “No me dejan entrar por orden del presidente”, denunció, hasta que finalmente pudo entrar, aunque custodiado por personal de seguridad. Tras un fuerte intercambio de palabras, García Lago se retiró del estadio. Según relató, el encuentro fue tenso pero no pasó a mayores: “Discutimos fuerte. Él trajo dos personas de testigos y nunca quiso quedarse solo. Pero le dije todo lo que le tenía que decir y le pedí que renuncie, porque le está haciendo mal a San Lorenzo”.
Mientras tanto, el oficialismo y el resto de la Comisión Directiva consideran que el regreso de Moretti no es legítimo, ya que —según interpretan— su reincorporación debía ser aprobada, al igual que lo fue su licencia meses atrás. El clima político en San Lorenzo, lejos de calmarse, se recalienta y abre un escenario de máxima incertidumbre sobre el futuro institucional del club.
Te puede interesar
Dejá tu comentario