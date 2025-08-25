Clima caliente en San Lorenzo: Marcelo Moretti volvió, no hubo quórum y un dirigente lo fue a buscar

Durante varios minutos, el dirigente intentó ingresar al club pero le fue negado el acceso. “No me dejan entrar por orden del presidente”, denunció, hasta que finalmente pudo entrar, aunque custodiado por personal de seguridad. Tras un fuerte intercambio de palabras, García Lago se retiró del estadio. Según relató, el encuentro fue tenso pero no pasó a mayores: “Discutimos fuerte. Él trajo dos personas de testigos y nunca quiso quedarse solo. Pero le dije todo lo que le tenía que decir y le pedí que renuncie, porque le está haciendo mal a San Lorenzo”.

Mientras tanto, el oficialismo y el resto de la Comisión Directiva consideran que el regreso de Moretti no es legítimo, ya que —según interpretan— su reincorporación debía ser aprobada, al igual que lo fue su licencia meses atrás. El clima político en San Lorenzo, lejos de calmarse, se recalienta y abre un escenario de máxima incertidumbre sobre el futuro institucional del club.

