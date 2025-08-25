Dolor en San Lorenzo: murió un jugador de las inferiores de solo 15 años
El club informó el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni, juvenil que luchaba contra una dura enfermedad. Se decretaron tres días de duelo en su memoria.
El mundo San Lorenzo atraviesa horas de profundo dolor. Este lunes, el club confirmó el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni, un jugador de las divisiones juveniles de apenas 15 años, quien venía luchando con valentía contra una dura enfermedad.
“La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad”, expresó el Ciclón a través de sus redes sociales.
El comunicado también transmitió un mensaje de apoyo y acompañamiento a su entorno más cercano: “Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos y a cada uno de sus afectos. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan”.
Además, la institución informó que decretó tres días de duelo en homenaje a “Valen”, como lo conocían todos en la institución, y cerró con una despedida cargada de emoción: “Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.
El joven futbolista había sido diagnosticado con cáncer tiempo atrás y su historia había conmovido al ambiente del fútbol, que se había movilizado en varias ocasiones para enviarle fuerzas y acompañamiento durante su tratamiento. En estas horas de dolor, la entidad de Boedo pidió respeto por la intimidad de la familia y reforzó su compromiso de acompañar a todos sus seres queridos y compañeros de categoría en este difícil momento.
