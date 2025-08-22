MinutoUno

San Lorenzo venció a Instituto por el Torneo Clausura

El "Ciclón" se impuso por 1-0 ante el conjunto cordobés y logró quedarse con tres puntos importantes.

Este sábado, San Lorenzo venció por 1-0 a Instituto, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura, en condición de local. El único tanto del encuentro lo marcó el joven delantero Branco Salinardi, quien tuvo su debut en la red, y esto sirvió para que El Ciclón llegue a la cima de la Zona A.

El primer tiempo transcurrió con normalidad y sin tantas emociones, aunque ambos equipos intentaron generar jugadas de peligro y poder romper el cero en el marcador. Sin embargo, durante los primeros 45 minutos de juego ninguno pudo y se fueron al descanso sin goles.

Ya el complemento fue distinto porque apenas el árbitro marcó el comienzo de la segunda mitad, San Lorenzo golpeó fuerte. en tan solo 1 minuto de juego, el joven delantero de 18 años, Branco Salinardi, que formó parte del equipo titular por primera vez, marcó el 1-0 para el Ciclón.

La jugada llegó a través de un córner a favor de los locales, el joven no lo dudó y se lanzó para empujar la pelota que había sido peinada en el primer palo por Elías Báez, tras el tiro de esquina ejecutado por Matías Reali.

Si bien Instituto siguió intentando y trato de convertir, aunque sea para no irse con las manos vacías, no lo consiguieron. Los Cuervos se quedaron con los tres puntos y lograron subir a lo más alto de la Zona A.

En cuanto a la próxima fecha, San Lorenzo tendrá el clásico ante Huracán. Mientras que el conjunto cordobés se enfrentará a Independiente.

Terminó el partido

San Lorenzo venció por 1-0 a Instituto. Branco Salinardi, el autor del único tanto del partido.

Tarjeta amarilla para San Lorenzo

44 minutos, segundo tiempo. El árbitro saca una tarjeta amarilla para Fabricio López. San Lorenzo tiene 3 jugadores amonestados.

Tarjeta amarilla para San Lorenzo

36 minutos, segundo tiempo. El árbitro saca una tarjeta amarilla para Jhohan Romaña. San Lorenzo tiene 2 jugadores amonestados.

Cambio en San Lorenzo

30 minutos, segundo tiempo. Sale Juan Rattalino, entra Francisco Perruzzi.

Cambio en Instituto

28 minutos, segundo tiempo. Sale Damián Puebla, entra Juan Ignacio Méndez.

Tarjeta amarilla para Instituto

24 minutos, segundo tiempo. El árbitro saca una tarjeta amarilla para Alex Luna. Instituto tiene 3 jugadores amonestados.

Cambio en San Lorenzo

21 minutos, segundo tiempo. Sale Branco Salinardi, entra Diego Herazo.

Cambio en San Lorenzo

21 minutos, segundo tiempo. Sale Ezequiel Cerutti, entra Agustín Ladstatter.

Cambio en Instituto

21 minutos, segundo tiempo. Sale Juan Manuel Romero, entra Matias Fonseca.

Cambio en Instituto

21 minutos, segundo tiempo. Sale Gastón Lodico, entra Lorenzo Albarracín

Cambio en Instituto

14 minutos, segundo tiempo. Sale Jonás Acevedo, entra Jeremías Lázaro.

Gol de San Lorenzo

1 minuto, segundo tiempo. Branco Salinardi pone a San Lorenzo 1 a 0 frente a Instituto.

Comenzó el segundo tiempo

Terminó el primer tiempo entre San Lorenzo y Instituto

San Lorenzo y Instituto empatan 0 a 0.

Tarjeta amarilla para Instituto

42 minutos, primer tiempo. El árbitro saca una tarjeta amarilla para Damián Puebla. Instituto tiene 2 jugadores amonestados.

Córner para San Lorenzo

33 minutos, primer tiempo. Deberá reponer desde la esquina San Lorenzo. El encargado de tirarlo es Matías Reali.

Tarjeta amarilla en San Lorenzo

21 minutos, primer tiempo. El árbitro saca una tarjeta amarilla para Matías Reali. San Lorenzo tiene un jugador amonestado.

Tarjeta amarilla en Instituto

18 minutos, primer tiempo. El árbitro saca una tarjeta amarilla para Elías Pereyra. Instituto tiene un jugador amonestado.

Córner para San Lorenzo

16 minutos, primer tiempo. Deberá reponer desde la esquina San Lorenzo. El encargado de tirarlo es Matías Reali.

Comenzó el partido

Formación de San Lorenzo vs. Instituto, por el Torneo Clausura

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Peruzzi, Juan Rattalino, Nicolás Tripichio; Branco Salinardi, Ezequiel Cerutti y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Gastón Lodico, Alex Luna, Stefano Moreyra; Damián Puebla, Matías Fonseca, Juan Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.

Datos de San Lorenzo vs. Instituto

  • Hora: 14.30
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Jorge Baliño
  • Estadio: Nuevo Gasómetro (Bajo Flores)

