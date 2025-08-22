San Lorenzo venció a Instituto por el Torneo Clausura

Terminó el partido
San Lorenzo venció por 1-0 a Instituto. Branco Salinardi, el autor del único tanto del partido.
El "Ciclón" se impuso por 1-0 ante el conjunto cordobés y logró quedarse con tres puntos importantes.
Este sábado, San Lorenzo venció por 1-0 a Instituto, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura, en condición de local. El único tanto del encuentro lo marcó el joven delantero Branco Salinardi, quien tuvo su debut en la red, y esto sirvió para que El Ciclón llegue a la cima de la Zona A.
El primer tiempo transcurrió con normalidad y sin tantas emociones, aunque ambos equipos intentaron generar jugadas de peligro y poder romper el cero en el marcador. Sin embargo, durante los primeros 45 minutos de juego ninguno pudo y se fueron al descanso sin goles.
Ya el complemento fue distinto porque apenas el árbitro marcó el comienzo de la segunda mitad, San Lorenzo golpeó fuerte. en tan solo 1 minuto de juego, el joven delantero de 18 años, Branco Salinardi, que formó parte del equipo titular por primera vez, marcó el 1-0 para el Ciclón.
La jugada llegó a través de un córner a favor de los locales, el joven no lo dudó y se lanzó para empujar la pelota que había sido peinada en el primer palo por Elías Báez, tras el tiro de esquina ejecutado por Matías Reali.
Si bien Instituto siguió intentando y trato de convertir, aunque sea para no irse con las manos vacías, no lo consiguieron. Los Cuervos se quedaron con los tres puntos y lograron subir a lo más alto de la Zona A.
En cuanto a la próxima fecha, San Lorenzo tendrá el clásico ante Huracán. Mientras que el conjunto cordobés se enfrentará a Independiente.
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Peruzzi, Juan Rattalino, Nicolás Tripichio; Branco Salinardi, Ezequiel Cerutti y Matías Reali. DT: Damián Ayude.
Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Gastón Lodico, Alex Luna, Stefano Moreyra; Damián Puebla, Matías Fonseca, Juan Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.
