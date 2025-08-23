Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Instituto
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025.
San Lorenzo, buscando recuperarse del traspié ante Platense que lo dejó fuera de la cima del Torneo Clausura, se prepara para enfrentar a Instituto este sábado en el Nuevo Gasómetro. El partido, correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional, se jugará a las 14.30 en el estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports.
El "Ciclón" afronta el encuentro con bajas significativas. La defensa sentirá la ausencia de su capitán, Gastón Hernández, debido a una distensión muscular, mientras que el ataque no contará con Alexis Cuello, expulsado por doble amonestación en el último partido.
Además del desafío en la cancha, el club de Boedo vive un momento institucional complicado. La vuelta del presidente Néstor Moretti, después de su licencia por un supuesto escándalo de sobornos, generó un ambiente tenso que ya causó la renuncia de su reemplazo interino. A esta situación se suma la presión de un reciente pedido de quiebra por una millonaria deuda.
Del otro lado, Instituto de Córdoba llega a este compromiso en una racha negativa. El equipo cordobés lleva cuatro partidos sin ganar y solo ha anotado un gol en ese período. Su fragilidad defensiva quedó expuesta en las goleadas por 4 a 0 que sufrió ante River y, más recientemente, frente a Unión.
Formaciones de San Lorenzo vs. Instituto, por el Torneo Clausura
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Peruzzi, Juan Rattalino, Nicolás Tripichio; Branco Salinardi, Ezequiel Cerutti y Matías Reali. DT: Damián Ayude.
Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Gastón Lodico, Alex Luna, Stefano Moreyra; Damián Puebla, Matías Fonseca, Juan Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Instituto
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
