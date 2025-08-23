Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Instituto

San Lorenzo, buscando recuperarse del traspié ante Platense que lo dejó fuera de la cima del Torneo Clausura, se prepara para enfrentar a Instituto este sábado en el Nuevo Gasómetro. El partido, correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional, se jugará a las 14.30 en el estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports.