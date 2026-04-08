San Lorenzo empató 1-1 con Recoleta en su debut en la Copa Sudamericana

El equipo argentino buscó quedarse con los tres puntos en condición de visitante, pero no logró romper el empate y terminó sumando una unidad que dejó un sabor a poco en el inicio de la competencia. El punto obtenido obliga al conjunto azulgrana a hacerse fuerte en los próximos compromisos del Grupo D para mantenerse con chances de avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.