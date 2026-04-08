San Lorenzo empató 1-1 con Recoleta en su debut en la Copa Sudamericana
San Lorenzo igualó 1-1 ante Recoleta en Paraguay por el Grupo D de la Copa Sudamericana con gol de Rodrigo Auzmendi
San Lorenzo no pudo comenzar con una victoria su camino en la Copa Sudamericana y empató 1-1 frente a Recoleta en Paraguay, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D del certamen continental.
El conjunto local logró ponerse en ventaja en el marcador gracias al tanto de Wlk, que abrió el resultado y complicó el planteo del equipo dirigido por el Ciclón. San Lorenzo reaccionó y consiguió la igualdad a través de Rodrigo Auzmendi, quien definió de primera para establecer el 1-1 definitivo en el estadio Defensores del Chaco.
El equipo argentino buscó quedarse con los tres puntos en condición de visitante, pero no logró romper el empate y terminó sumando una unidad que dejó un sabor a poco en el inicio de la competencia. El punto obtenido obliga al conjunto azulgrana a hacerse fuerte en los próximos compromisos del Grupo D para mantenerse con chances de avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.
Wlk firmó el 1-0 de Recoleta contra San Lorenzo:
Auzmendi definió de primera para estampar el 1-1 de San Lorenzo contra Recoleta:
Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo: probables formaciones
- Deportivo Recoleta: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge González.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzman Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Ueno Defensores del Chaco.
- Árbitro: Cristian Garay (CHI).
- VAR: Miguel Araos (CHI).
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario