San Lorenzo le ganó a Riestra y logró el primer triunfo de Insua desde su regreso
El Ciclón se impuso por 1-0 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Teo Rodríguez Pagano marcó el único gol y el equipo azulgrana se ilusiona con meterse en los playoffs.
San Lorenzo consiguió una victoria clave ante Deportivo Riestra por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. En el Nuevo Gasómetro, el equipo dirigido por Rubén Darío Insua se impuso por 1-0 y el entrenador celebró su primer triunfo desde su regreso al club. Después de un partido con varias ocasiones desperdiciadas, Teo Rodríguez Pagano apareció en el complemento para marcar el gol que desató el festejo azulgrana.
El Ciclón había generado situaciones para abrir el marcador, pero le faltó precisión en los metros finales. Además, Danilo Arboleda había conseguido convertir para el conjunto local, aunque su tanto fue correctamente invalidado por una posición adelantada clara.
Una de las figuras del encuentro fue Facundo Farías, quien tuvo una destacada actuación y aportó desequilibrio en el ataque de San Lorenzo. Con el correr de los minutos, el equipo encontró la manera de romper el cero y terminó celebrando tres puntos importantes para sus aspiraciones en el campeonato.
Con este resultado, San Lorenzo llegó a los 14 puntos y quedó décimo en la Zona A del Torneo Clausura 2026. El conjunto azulgrana se encuentra a tres unidades de Independiente, Gimnasia de Mendoza, Newell's y Lanús, los equipos que ocupan los últimos puestos de clasificación a la siguiente fase, aunque todos tienen un partido menos. La victoria representa un impulso para el equipo de Insua, que necesita sumar para acercarse a la zona de playoffs y recuperar terreno en la recta decisiva de la fase regular.
Por su parte, Deportivo Riestra quedó duodécimo, con 11 puntos, y dejó pasar una oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación. San Lorenzo, en cambio, celebró mucho más que un triunfo: consiguió su primera victoria desde el regreso de Insua y renovó la ilusión de sus hinchas de cara a lo que viene.
Formaciones de San Lorenzo vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
Horario y televisación
- Hora: 14:45.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: Nahuel Viñas.
- TV: ESPN Premium.
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