San Lorenzo le ganó a Riestra y logró el primer triunfo de Insua desde su regreso

¡ES UN GOLAZO DEL CICLÓN! Teo Rodríguez Pagano la punteó con mucha calidad y marcó el primero de San Lorenzo ante Riestra. ¡Excelente definición!



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Con este resultado, San Lorenzo llegó a los 14 puntos y quedó décimo en la Zona A del Torneo Clausura 2026. El conjunto azulgrana se encuentra a tres unidades de Independiente, Gimnasia de Mendoza, Newell's y Lanús, los equipos que ocupan los últimos puestos de clasificación a la siguiente fase, aunque todos tienen un partido menos. La victoria representa un impulso para el equipo de Insua, que necesita sumar para acercarse a la zona de playoffs y recuperar terreno en la recta decisiva de la fase regular.