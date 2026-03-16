San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Del otro lado estará Defensa y Justicia, que llega con una particular estadística: es uno de los invictos de la Primera División junto a Vélez, aunque su campaña está marcada por la gran cantidad de empates. El equipo de Mariano Soso acumula siete igualdades en nueve partidos y, pese a no haber perdido, se mantiene fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final. En su última presentación igualó 1 a 1 frente a Central Córdoba en un partido que dejó polémicas y declaraciones del entrenador tras el encuentro.