San Lorenzo pierde a Cerutti y Hernández por rotura de ligamentos: cómo puede reemplazarlos
El Cuervo confirmó las graves lesiones de ambos futbolistas y analiza cómo reemplazarlos en Torneo Apertura: todos los detalles.
San Lorenzo confirmó que Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron la rotura del ligamento cruzado de la rodilla tras el empate 1-1 ante Boca. Las lesiones dejarán a dos piezas clave fuera de las canchas por alrededor de ocho meses y obligan al club a evaluar alternativas para reemplazarlos.
El primero en salir lesionado fue Cerutti. El delantero tuvo que ser reemplazado cuando apenas se llevaban disputados 23 minutos del encuentro, luego de una jugada desafortunada que rápidamente encendió las alarmas entre sus compañeros y el cuerpo técnico.
La situación se agravó en el complemento. Allí fue el capitán Gastón Hernández quien debió abandonar el campo tras una torcedura producto de un mal movimiento, lo que generó una nueva preocupación para el equipo dirigido por Damián Ayude.
En el caso de Hernández, la noticia resulta especialmente dura. Se trata de la tercera rotura de ligamentos de su carrera: ya había atravesado una lesión similar en 2021, cuando jugaba a préstamo en San Martín de San Juan, y nuevamente en 2023. Cerutti, por su parte, también había sufrido la misma lesión en 2023. La nueva rotura de ligamentos llega en un momento delicado, ya que el delantero atraviesa su último año de contrato con la institución.
Ambos futbolistas estarán fuera de competencia por aproximadamente ocho meses, por lo que el cuerpo técnico perderá a dos piezas importantes dentro de la estructura del equipo en plena disputa del Torneo Apertura.
Qué refuerzos puede sumar San Lorenzo
Ante este escenario, San Lorenzo analiza la posibilidad de incorporar futbolistas para cubrir esas bajas. Sin embargo, el club deberá moverse dentro de márgenes muy limitados. El TMS (Transfer Matching System) de la FIFA ya se encuentra cerrado, por lo que la institución solo podrá sumar jugadores que pertenezcan al fútbol argentino o que se encuentren en condición de libres.
A esa restricción reglamentaria se suma la delicada situación económica que atraviesa el club, un factor que ya había condicionado todo el último mercado de pases, tanto para incorporar refuerzos como para intentar retener a varios futbolistas del plantel.
