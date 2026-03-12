San Lorenzo pierde a Cerutti y Hernández por rotura de ligamentos: cómo puede reemplazarlos

Qué refuerzos puede sumar San Lorenzo

Ante este escenario, San Lorenzo analiza la posibilidad de incorporar futbolistas para cubrir esas bajas. Sin embargo, el club deberá moverse dentro de márgenes muy limitados. El TMS (Transfer Matching System) de la FIFA ya se encuentra cerrado, por lo que la institución solo podrá sumar jugadores que pertenezcan al fútbol argentino o que se encuentren en condición de libres.

A esa restricción reglamentaria se suma la delicada situación económica que atraviesa el club, un factor que ya había condicionado todo el último mercado de pases, tanto para incorporar refuerzos como para intentar retener a varios futbolistas del plantel.