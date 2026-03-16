Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura.
San Lorenzo enfrentará este lunes a Defensa y Justicia desde las 18.30 en el estadio Pedro Bidegain por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Ciclón buscará cortar su racha de empates, mientras que el Halcón intentará acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.
El equipo dirigido por Damián Ayude atraviesa un momento particular en el campeonato. La igualdad frente a Boca en la Bombonera significó el tercer empate consecutivo para el Ciclón, que mostró solidez defensiva pero no logró quedarse con el triunfo. Ese encuentro dejó además dos nuevas preocupaciones en el plano físico: Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron lesiones ligamentarias, lo que volvió a golpear a un plantel que ya venía afectado por varios problemas médicos durante el torneo.
A ese escenario se sumó una nueva intervención pública de Marcelo Moretti tras varias semanas de silencio, que volvió a generar ruido en el entorno del club. En contraste, la posible llegada de Agustín García Basso aparece como una noticia positiva en medio del panorama complejo. Con ese contexto, el conjunto azulgrana buscará aprovechar su localía en el Bajo Flores para reencontrarse con la victoria y seguir en carrera por un lugar entre los ocho mejores del Torneo Apertura 2026.
Del otro lado estará Defensa y Justicia, que llega con una particular estadística: es uno de los invictos de la Primera División junto a Vélez, aunque su campaña está marcada por la gran cantidad de empates. El equipo de Mariano Soso acumula siete igualdades en nueve partidos y, pese a no haber perdido, se mantiene fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final. En su última presentación igualó 1 a 1 frente a Central Córdoba en un partido que dejó polémicas y declaraciones del entrenador tras el encuentro.
Las probables formaciones de San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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