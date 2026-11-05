Javier Milei aprobó el Decreto 1103/2026: hay triple feriado y la próxima semana laboral será de 2 días
Con el aval del gobierno de Javier Milei y el de Axel Kicillof, hay quienes gozarán de cinco días libres, en el mejor de los casos, por la visita del papa León XIV.
Frente al gran entusiasmo que genera la inminente visita del papa León XIV, la gestión de Javier Milei promulgó el DNU 1103/2026 con el fin de otorgar diversos feriados que faciliten el acompañamiento popular al sumo pontífice. Esto, sumado al feriado otorgado por Axel Kicillof, plantea una semana con sólo dos días laborales.
En tal sentido, la provincia de Buenos Aires será una de las zonas más favorecidas: al feriado nacional del lunes 9 de noviembre sumará un asueto provincial el miércoles 11, día en que el Santo Padre recorrerá el territorio bonaerense y mantendrá un encuentro con el gobernador Axel Kicillof.
A este esquema, el municipio de Luján agregará un día no laborable el martes 10 para encadenar tres jornadas festivas continuas, en tanto que los empleados municipales de Bahía Blanca contarán con un esquema especial que alcanzará los cinco días francos consecutivos.
¿Cómo se explican los cinco días consecutivos de descanso en Bahía Blanca tras la medida del Gobierno?
Dado que el personal municipal no cumple funciones los fines de semana, su receso comenzará el sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11. Este largo corte responde a una suma de fechas clave: el lunes rige el feriado nacional decretado por la visita del papa León XIV, el martes coincide con el Día del Empleado Municipal a nivel local y el miércoles se añade el asueto bonaerense que alcanza al distrito.
De esta forma, la plantilla dependiente de la Municipalidad de Bahía Blanca afrontará una semana atípica con tan solo dos jornadas de actividad laboral.
Los detalles del DNU 1103/2026 de Milei que deja a Buenos Aires con una semana extra corta
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse de interés nacional la visita oficial a la REPÚBLICA ARGENTINA de Su Santidad el Papa LEÓN XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita.
ARTÍCULO 2°.- Establécese como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.
ARTÍCULO 3°.- Establécese como feriado el día martes 10 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.
ARTÍCULO 4°.- Establécese como feriado el día miércoles 11 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.
ARTÍCULO 5o.- Créase, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA "VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIV", que tendrá por objeto planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de dicha visita y para el cumplimiento de las obligaciones directamente derivadas de ella.
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