San Lorenzo vs. San Martín (SJ) por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 14:30 de este viernes, el Verdinegro visita al Ciclón sin margen de error: tiene que sumar sí o sí de a tres para intentar escaparle al descenso.
Este viernes, desde las 14:30, San Lorenzo y San Martín de San Juanse enfrentarán en el Estadio Pedro Bidegain por un partido crucial para ambos. San Lorenzo necesita el triunfo para consolidarse en la zona de clasificación, mientras que San Martín de San Juan está obligado a sumar de a tres para escapar de la zona de descenso.
El equipo de Boedo, dirigido por Ayude, atraviesa una racha irregular, con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros. Pese a la reciente caída 2-1 ante Lanús, el Ciclón se mantiene sexto en la Zona B con 16 puntos, a tiro de la clasificación, por lo que una victoria ante los sanjuaninos es vital para encarar la recta final del torneo con tranquilidad.
En el plano institucional, la situación sigue siendo tensa. Marcelo Moretti retoma sus funciones como presidente luego de que la Cámara Civil aceptara la medida cautelar que consideró "irregular" la supuesta acefalía del club. Sin embargo, la polémica continúa: Ulises Morales, presidente de la Asamblea, advirtió a TyC Sports que la dirigencia deberá cumplir con la contracautela, exigiendo el comprobante de $40 millones de pesos requerido para tal fin.
La visita llega en una situación desesperada: San Martín de San Juan ocupa actualmente el último lugar en las tablas general y de promedios, a un punto de Aldosivi y a cuatro de Talleres en la anual. Los 20 puntos que posee lo fuerzan a buscar una victoria urgente en el Nuevo Gasómetro si quiere mantener viva la esperanza de la permanencia.
La presión es máxima, al punto de que una derrota podría significar el fin del ciclo de Pipi Romagnoli como entrenador del Santo.
Homenaje a Miguel Ángel Russo
Antes del inicio del encuentro, se rendirá un emotivo minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. El exentrenador de Boca y con pasado en varios clubes argentinos, incluyendo a San Lorenzo, falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.
Probables formaciones del duelo
San Lorenzo: Facundo Altamirano; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Baéz; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Lucas Diarte, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Ayrton Portillo; Sebastián Jaurena, Diego González; Horacio Tijanovich, Sebastián González, Marco Iacobellis; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
San Lorenzo vs. San Martín (SJ): datos del partido
- Hora: 14:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Fabrizio Llobet
- Estadio: Pedro Bidegain
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario