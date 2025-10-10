San Lorenzo vs. San Martín (SJ) por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

La presión es máxima, al punto de que una derrota podría significar el fin del ciclo de Pipi Romagnoli como entrenador del Santo.

san martin sj gimnasia Foto: X @CASanMartinSJ

Homenaje a Miguel Ángel Russo

Antes del inicio del encuentro, se rendirá un emotivo minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. El exentrenador de Boca y con pasado en varios clubes argentinos, incluyendo a San Lorenzo, falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.

miguel angel russo

Probables formaciones del duelo

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Baéz; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Lucas Diarte, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Ayrton Portillo; Sebastián Jaurena, Diego González; Horacio Tijanovich, Sebastián González, Marco Iacobellis; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

San Lorenzo vs. San Martín (SJ): datos del partido

Hora: 14:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Pedro Bidegain