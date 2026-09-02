San Lorenzo vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Tras las salidas de Gorosito y Sampaoli, el "Ciclón" y Talleres se enfrentan en el Bajo Flores por la octava fecha del Clausura. Los detalles en la nota.
San Lorenzo y Talleres juegan este sábado, desde las 19, en el Nuevo Gasómetro, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
Fernando Echenique será árbitro principal, quien estará acompañado por Agustín Méndez y Uriel García Leri como asistentes, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El "Ciclón" llega después de perder 1-0 ante Instituto en Córdoba, resultado que profundizó su mal momento y lo dejó con apenas siete puntos en siete fechas, en los últimos puestos de la Zona A. Tras la derrota, Néstor Gorosito dejó de ser el entrenador luego de apenas ocho partidos al frente del equipo.
Ahora, tendrá a Walter Perazzo como entrenador interino, mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda de un reemplazante. El elenco del Bajo Flores necesita reaccionar rápidamente, ya que acumula cuatro derrotas en el Clausura y buscará volver al triunfo ante su gente.
Por su parte, el "Matador" viene de igualar 0-0 ante Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes y se encuentra último en la Zona A, con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.
El empate ante el conjunto santiagueño marcó además el final del ciclo de Jorge Sampaoli, quien dejó el cargo después de apenas siete partidos en el torneo. Para este encuentro, Talleres tendrá como nuevo entrenador a Omar De Felippe, quien asumió con el objetivo de revertir el complicado presente del equipo cordobés.
Formaciones de San Lorenzo vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Walter Perazzo.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Nuevo Gasómetro.
Árbitro: Fernando Echenique.
VAR: Sebastián Habib.
TV: TNT Sports.
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