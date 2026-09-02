Haaland esperó hasta medianoche por Enzo Fernández: el comentario que se volvió viral
El delantero del Manchester City estaba pendiente de la llegada del mediocampista argentino y reaccionó con humor cuando el club finalmente confirmó el fichaje.
La llegada de Enzo Fernández al Manchester City no solo generó repercusión en Argentina e Inglaterra, sino que también provocó una particular reacción dentro del propio vestuario de los Citizens. Erling Haaland estaba atento a la confirmación del fichaje del mediocampista argentino y, cuando finalmente el club hizo oficial su incorporación, decidió dejar un comentario cargado de humor.
El anuncio se produjo cerca de la medianoche en Inglaterra, cuando el mercado de pases estaba llegando a su cierre. El City presentó oficialmente al exjugador de River mediante un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La demora en la confirmación hizo que el goleador bromeara públicamente con la situación. "Si bueno ahora puedo ir a dormir", escribió el delantero noruego en la publicación de Instagram.
El comentario rápidamente llamó la atención de los fanáticos, especialmente porque el atacante es conocido por cuidar de manera extrema sus rutinas de descanso. Había explicado en diferentes oportunidades que intenta acostarse temprano para garantizar una buena recuperación física y afrontar en las mejores condiciones posibles los entrenamientos y partidos.
Haaland esperaba a Enzo Fernández: el curioso sacrificio que hizo
La situación tuvo un componente todavía más divertido porque, según trascendió, Haaland suele intentar irse a dormir entre las 22 y las 22:30. Su objetivo es alcanzar entre diez y once horas de sueño por noche, una rutina que considera fundamental para maximizar su recuperación. Sin embargo, la expectativa por conocer oficialmente a su nuevo compañero hizo que esa planificación quedara momentáneamente de lado.
El anuncio llegó alrededor de las 23:30 en el Reino Unido, por lo que el delantero tuvo que esperar hasta después del horario en el que habitualmente ya debería estar descansando. Su mensaje fue interpretado como una broma, pero también dejó en evidencia la expectativa que existía alrededor de la llegada de Fernández.
El argentino se suma a un equipo repleto de figuras y tendrá la posibilidad de compartir cancha con uno de los máximos goleadores del fútbol mundial. La incorporación de Enzo representa, además, uno de los grandes movimientos del mercado europeo: desembolsaron alrededor de 145 millones de euros para quedarse con sus servicios y el futbolista firmará un contrato que se extenderá hasta 2032.
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