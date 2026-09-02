Haaland esperó hasta medianoche por Enzo Fernández: el comentario que se volvió viral

El argentino se suma a un equipo repleto de figuras y tendrá la posibilidad de compartir cancha con uno de los máximos goleadores del fútbol mundial. La incorporación de Enzo representa, además, uno de los grandes movimientos del mercado europeo: desembolsaron alrededor de 145 millones de euros para quedarse con sus servicios y el futbolista firmará un contrato que se extenderá hasta 2032.