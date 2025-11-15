MinutoUno

San Lorenzo y Sarmiento igualaron 1-1 en el Nuevo Gasómetro: cómo quedaron en la tabla del Clausura

El Ciclón, ya clasificado a los playoffs, se midió con el Verde de Junín, que deberá aguardar algunos resultados para festejar su pase a la siguiente fase.

Este sábado, San Lorenzo igualó 1-1 con Sarmiento en el Nuevo Gasómetro, en un partido correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura. El equipo a cargo de Damián Ayude ya está metido en los octavos de final del campeonato, mientras que el Verde de Junín se aseguró la permanencia y aún debe esperar otros resultados para poder festejar su pase a la siguiente fase del certamen doméstico.

Los goles del duelo entre San Lorenzo y Sarmiento

San Lorenzo vs. Sarmiento: resultado en vivo

Cómo llegan San Lorenzo y Sarmiento a este duelo

San Lorenzo viene de empatar sin goles ante Rosario Central, lo que le sirvió para clasificarse a los playoffs, a pesar de estar pasando un difícil momento a nivel institucional. El Ciclón no podrá contar para este compromiso con Orlando Gill, convocado por la Selección de Paraguay.

Cabe destacar que los Cuervos no atraviesan una buena situación y durante los últimos días, los jugadores y cuerpo técnico dieron a conocer más detalles de lo que ocurre puertas adentro del club y la complicada comunicación que están teniendo con los dirigentes.

Por el lado de Sarmiento de Junín, llega al Nuevo Gasómetro confiado, ya que viene de ganar por 2-1 ante Instituto y pudo asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, ahora irán por su boleto a los octavos de final. Los dirigidos por Facundo Sava mostró una mejoría en el rendimiento y luego de semanas de preocupación, podrá disputar un partido sin la presión del descenso pisándole los talones.

Formaciones del encuentro

