Estudiantes vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

La decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional presentará un cruce directo con sabor a octavos de final. Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors medirán fuerzas este domingo a las 20:15 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en un compromiso vital para definir quién asegura su lugar en la siguiente instancia. El partido será dirigido por el árbitro Luis Lobo Medina.