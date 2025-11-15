Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires: a qué hora llegan las fuertes tormentas

lluvia clima buenos aires Lluvias fuertes en el AMBA.

Cabe señalar que la jornada dominical se perfila como la más compleja. El pronóstico indica que el clima será "peor" que el del sábado, con un termómetro que oscilará entre los 18 y 25 grados. Las tormentas, presentes también en la mañana del domingo, vendrán con fuertes ráfagas provenientes del sector Sur durante la mañana y la tarde. Se estima que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.