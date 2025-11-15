Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires: a qué hora llegan las fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una noche inestable de sábado y una mañana de domingo similar, lo que traerá un brusco cambio de temperaturas.
El buen clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene fecha de vencimiento: este sábado por la noche llegan fuertes tormentas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio precisiones al respecto, con el fin de que ningún porteño o bonaerense se encuentre desprevenido.
Tras una jornada de sábado con temperaturas que superaron los 32 grados, el organismo ya anticipó la presencia de la inestabilidad para la noche de este sábado y la mañana del domingo, lo que también traerá un marcado descenso en la temperatura máxima que se registró en el inicio del fin de semana.
Se estima que las precipitaciones podrían ser particularmente fuertes y existe probabilidad de ocasional caída de granizo.
Cabe señalar que la jornada dominical se perfila como la más compleja. El pronóstico indica que el clima será "peor" que el del sábado, con un termómetro que oscilará entre los 18 y 25 grados. Las tormentas, presentes también en la mañana del domingo, vendrán con fuertes ráfagas provenientes del sector Sur durante la mañana y la tarde. Se estima que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Recién hacia la noche del domingo mejorarán un poco las condiciones climáticas: para el lunes, ya no habrá lluvias y el cielo estará despejado.
Mapa en vivo de las lluvias de este sábado
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones intensas:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
