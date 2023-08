Insúa y la posibilidad de Kannemann a San Lorenzo: "No quiero dar nombres porque de los que dije no vino ninguno"

Insúa comentó que se enteró del interés de Independiente y el posible regreso de Kannemann, quien juega en Gremio, de Brasil, desde 2016, por los medios y aclaró que no habló con él: "No quiero dar más nombres porque de los que dije no vino ninguno", agregó, entre risas, el entrenador del "ciclón".

En otro orden, el director técnico aclaró la situación de Agustín Martegani, quien no fue convocado para el partido por una molestia física aunque el jugador manifestó su deseo de salir en este mercado. En este sentido, el DT aseguró que respetarán la decisión que el jugador que estuvo cerca de pasar a Racing.

Rubén Darío Insúa. Un tipazo.#PelotaParada pic.twitter.com/adUUkPTbLc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2023