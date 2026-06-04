Murió José Sanfilippo: su amistad con Juan Domingo Perón y su bizarra candidatura prometiendo "garrote"
José Sanfilippo, quien falleció a los 91 años, incursionó en la política en 2017. Su fanatismo por el expresidente y el recuerdo de un spot muy particular.
La noticia de la muerte de José Sanfilippo a los 91 años conmocionó al fútbol argentino. Sin embargo, "El Nene" no solo dejó una huella imborrable en el deporte como el máximo goleador histórico de San Lorenzo, sino que también incursionó en el terreno político y mediático, caracterizándose por no tener "pelos en la lengua".
La incondicional amistad con Juan Domingo Perón
Una de las facetas más recordadas de Sanfilippo fue su profunda cercanía y admiración por el General Juan Domingo Perón. Su sentimiento justicialista despertó cuando apenas tenía 10 años, época en la que su familia cambió su afinidad radical por el peronismo tras vivir la experiencia de las masivas movilizaciones a la 9 de Julio, donde repartían pan dulce y juguetes.
A lo largo de los años, el exfutbolista mantuvo una relación muy estrecha con el expresidente. Lo visitó en reiteradas oportunidades en Puerta de Hierro durante el exilio en España, donde solían hablar extensamente sobre fútbol y deporte, temas que Perón seguía con apasionado interés. El punto culminante de esta amistad se dio cuando Sanfilippo integró la comitiva de aquel famoso vuelo chárter que trajo de regreso a Perón a la Argentina tras 17 años de proscripción, un viaje que "El Nene" recordaba con gran tensión al sobrevolar Ezeiza durante dos horas sin autorización militar para aterrizar.
"Garrote, garrote y garrote": el bizarro spot de Sanfilippo candidato
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En el año 2017, y tras la partida de su hijo a Italia, Sanfilippo decidió involucrarse formalmente en la política a los 82 años de edad. Lo hizo como precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, representando al Partido Renovador Federal.
Para impulsar su candidatura, lanzó un extravagante spot de bajo presupuesto que rápidamente se volvió viral y causó furor en las redes sociales. En el video de presentación, Sanfilippo miraba a cámara y soltaba un latiguillo tribunero que le había sugerido el equipo de campaña: "Al que roba, garrote, garrote y garrote".
En ese momento, el exgoleador justificó la bizarra frase argumentando que buscaba llamar la atención al ser un partido nuevo y hacer sonreír a la gente, pero al mismo tiempo, reflejaba su profunda disconformidad con la corrupción de la clase política y su reclamo por el endurecimiento de la disciplina.
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