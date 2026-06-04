Murió José Sanfilippo: su amistad con Juan Domingo Perón y su bizarra candidatura prometiendo "garrote"

Campaña de Sanfilippo

Para impulsar su candidatura, lanzó un extravagante spot de bajo presupuesto que rápidamente se volvió viral y causó furor en las redes sociales. En el video de presentación, Sanfilippo miraba a cámara y soltaba un latiguillo tribunero que le había sugerido el equipo de campaña: "Al que roba, garrote, garrote y garrote".

En ese momento, el exgoleador justificó la bizarra frase argumentando que buscaba llamar la atención al ser un partido nuevo y hacer sonreír a la gente, pero al mismo tiempo, reflejaba su profunda disconformidad con la corrupción de la clase política y su reclamo por el endurecimiento de la disciplina.