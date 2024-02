Qué dijo Insua tras la goleada de Racing a San Lorenzo

Al respecto, Insua destacó la importancia de seguir trabajando, una constante de su ciclo y que mismo dijo en su presentación en mayo del 2022 citando a Osvaldo Zubeldia. "Esencialmente entrenar, estamos muy atrasado en la preparación que te exige un fútbol como el argentino que tenés que estar preparado para jugar al límite desde que empieza hasta que termina. Nosotros tenemos jugadores que han entrenado muy poco y eso el rival lo sabe aprovechar".

"Hay que empezar de cero", dijo Insua tras la goleada de Racing a San Lorenzo

"Hay que sumar trabajo para volver a competitivo. Hay que olvidarse del equipo del 2022 y el del 2023 porque ya no está. Es un plantel nuevo, hay que empezar de cero. Sumar cantidad y calidad de trabajo para tener la competitividad para sostenerse en la parte física del ritmo de juego, desde que empieza hasta que termina para después ganar los duelos individuales y volver a ser competitivos. Para eso hay que tener buenas respuestas competitivas, físicamente estar al límite, encontrar la coordinación de movimientos. Pero cuando vos no estas en plenitud, hay pequeños detalles que son los que vuelcan los resultados a favor", destacó.

"En los goles de Racing uno puede apreciar en el caso de margen de maniobra que siempre llegaban los jugadores de ellos. Racing tiene buenos jugadores, armó un gran plantel, es un buen equipo y nosotros hemos tenido un arranque -diría- bastante aceptable pero cuando vos sos superior al rival, lo que vuelca la balanza a favor es la precisión alta en los últimos metros de la cancha. Después el partido se hizo cuesta arriba, empezaron a ganar los rebotes en el medio sin tener muchas llegadas, pero si con una precisión alta que es lo que vuelcan los partidos a favor. Racing cuando tuvo las oportunidades las supo aprovechar y muy bien", completó con respecto al trámite del duelo en donde reconoció el dominio académico.

Sobre el enfrentamiento con Estudiantes de La Plata como local de este próximo martes, el DT volvió a remarcar que lo importante es seguir el trabajo para poder alcanzar la mejor versión de este "nuevo plantel" como él mismo describió. "Si ganas te dan tres puntos, más que eso no te dan, es la realidad. Hay que jugar bien, mejor que el rival. Trabajar mucho. Olvidarse del pasado. El equipo del 2022 no está más, el del 2023 no está más. Hay que arrancar de cero, con humildad, con sacrificio, con una buena lectura de lo que pasa, con un buen diagnóstico, no vender ningún espejito de color y así seguramente con el tiempo presumo que podamos volver a ser competitivos", dijo.

"Es feo perder. Pero también hay que reconocer es un gran equipo y que nos falta mucho. Desde lo anímico hay que ser inteligentes, tener temperamento, trabajar mucho, acostumbrarse a jugar en un club con la presión de San Lorenzo. Es un plantel nuevo que necesita trabajo, tiempo y preparación", destacó.