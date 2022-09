Una gloria de San Lorenzo opinó sobre Insúa: "Le tiraron un muerto y no lo pudo resucitar"

Y además, agregó: "San Lorenzo viene mal hace rato, hay falta de jugadores. Lo insultaban a Insua, pero él no tiene la culpa. Hay que traer jugadores, los chicos de la cantera, pobrecitos, se están matando, haciendo todo lo posible. Pero San Lorenzo no tiene plata para comprar jugadores y tiene que buscar jugadores de las Inferiores".

"No me meto en si es dirigencial o deportivo, estoy trabajando en el club. No sé cómo viene la mano, no le quiero echar la culpa a uno y salvar a otro. A San Lorenzo lo tengo bien metido adentro", sostuvo en Platea Baja, en radio Del Plata.

Hasta el momento, el conjunto de Rubén Darío Insúa acumula 27 unidades en 21 partidos y se prepara para el clásico ante Huracán que se disputará en el Nuevo Gasómetro este sábado a las 15.30.

Embed - Hoy está cumpliendo años Hector Scotta, quién anotó 140 goles con la camiseta de #SanLorenzo y es el cuarto máximo goleador del club.



- ¡Te deseamos un feliz cumpleaños, Gringo! pic.twitter.com/J5Cx4SPDbi — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) September 27, 2022