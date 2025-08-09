San Martín (SJ) vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El Verde de Junín ha tenido un semestre complicado, con apenas dos victorias en lo que va del año, y actualmente está penúltimo en la tabla anual y en la de promedios, solo por encima de Aldosivi y de su rival en esta fecha. Además, la semana pasada el club anunció la vuelta del arquero José Devecchi, quien no tenía lugar en San Lorenzo, lo que podría darle mayor solidez al equipo.