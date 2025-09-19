San Martín (SJ) vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

guillermo barros schelotto

Del otro lado, Vélez viaja a San Juan con el golpe de la derrota por 1-0 ante Racing en Liniers, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ese traspié no solo cortó una racha de siete encuentros invicto, sino que también dejó la preocupación de tener que remontar en la revancha.

Sin embargo, en el Clausura la situación es distinta: el Fortín ocupa el tercer puesto en la Zona B y un triunfo en el Hilario Sánchez lo dejaría con un pie en la siguiente fase.

El partido promete ser intenso: San Martín jugará con el corazón, obligado por la tabla, y Vélez intentará imponer jerarquía y concentración para no dejar escapar puntos clave. Para los sanjuaninos será una batalla por la vida deportiva; para los de Liniers, una chance de reafirmar su protagonismo en el torneo local y dejar atrás la amargura copera.

San Martín (SJ) vs. Vélez: formaciones

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena, Diego González, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena, Diego González, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. Vélez: Álvaro Montero; Isaías Andrada, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Tomás Cavanagh; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Dilan Godoy e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

San Martín (SJ) vs. Vélez: otros datos

Hora: 19:15.

19:15. Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan.

Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan. Árbitro: Andrés Gariano.

Andrés Gariano. VAR: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. TV: TNT Sports Premium.