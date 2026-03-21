Lanús dio el gran golpe en Liniers: venció a Vélez, le quitó el invicto y se ilusiona
Con un cabezazo letal de Carlos Izquierdoz en el complemento, Lanús se impuso por 1-0 en el estadio José Amalfitani por la fecha 12.
El campeonato argentino sumó un capítulo vibrante este fin de semana. Por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, Lanús pisó fuerte en el estadio José Amalfitani y superó a Vélez Sarsfield por 1-0, cortándole una racha impecable y acortando distancias en la pelea directa por el título.
Tras un primer tiempo de mucha paridad, desgaste y fricción táctica entre los esquemas planteados por Guillermo Barros Schelotto en el local y Mauricio Pellegrino en la visita, el marcador recién logró quebrarse en la mitad de la segunda etapa.
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El gol del triunfo y la polémica de la tarde
A los 25 minutos del complemento, la balanza se inclinó a favor del equipo del Sur. Eduardo "Toto" Salvio ejecutó un preciso centro que encontró en absoluta soledad a Carlos "Cali" Izquierdoz. El experimentado defensor se elevó y, con un certero cabezazo, venció la resistencia del arquero Álvaro Montero para sellar el único tanto del encuentro.
Sin embargo, los minutos finales del partido estuvieron marcados por la tensión y una jugada que desató el fuerte reclamo de todo Vélez:
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La infracción de Losada: A los 35 minutos del segundo tiempo, el arquero del Granate, Nahuel Losada (quien ya arrastraba una tarjeta amarilla desde los 15'), tocó la pelota con la mano de forma intencional fuera de su área.
La decisión arbitral: El juez Pablo Dóvalo sancionó el tiro libre indirecto a favor del Fortín, pero decidió no mostrarle la segunda amonestación, salvando al arquero de la tarjeta roja en un momento clave del partido.
Vélez 0-1 Lanús
Cómo quedó la pelea por la punta
A pesar de dejar en el camino su condición de invicto en este Apertura 2026, el conjunto de Liniers continúa liderando el certamen, aunque ahora siente de cerca la presión de su rival de turno. Así quedó la cima del torneo:
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Vélez Sarsfield: 22 puntos (Único líder).
Lanús: 18 puntos (Se consolida como el principal escolta).
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