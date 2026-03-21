Lanús dio el gran golpe en Liniers: venció a Vélez, le quitó el invicto y se ilusiona

El gol del triunfo y la polémica de la tarde

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A los 25 minutos del complemento, la balanza se inclinó a favor del equipo del Sur. Eduardo "Toto" Salvio ejecutó un preciso centro que encontró en absoluta soledad a Carlos "Cali" Izquierdoz. El experimentado defensor se elevó y, con un certero cabezazo, venció la resistencia del arquero Álvaro Montero para sellar el único tanto del encuentro.