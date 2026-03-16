El fútbol argentino despidió a Marcelo Araujo: el mensaje de los clubes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/2033563185890939110?s=20&partner=&hide_thread=false Fuiste la voz de los años más gloriosos



QEPD Marcelo Araujo pic.twitter.com/It48w1WRNJ — Vélez Sarsfield (@Velez) March 16, 2026

Por su parte, River también aprovechó la oportunidad para homenajearlo con uno de los relatos más recordados de su carrera. El club compartió el icónico momento del “Shut up Macaya, que se viene el gol de River”, acompañado por un video que generó gran emoción entre los hinchas y seguidores del relator.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2033571826836656604?s=20&partner=&hide_thread=false Shut Up Macaya, que se viene el gol de River pic.twitter.com/MDsUpymQhK — River Plate (@RiverPlate) March 16, 2026

Boca, también dedicó unas palabras: "Relatos apasionados, apodos que todavía resuenan en la hinchada y una voz que acompañó gritos de gol que nos marcaron para siempre QEPD, Marcelo Araujo", postearon en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2033594958276337797?s=20&partner=&hide_thread=false Relatos apasionados, apodos que todavía resuenan en la hinchada y una voz que acompañó gritos de gol que nos marcaron para siempre



QEPD, Marcelo Araujo. pic.twitter.com/5RFYibAQNA — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 16, 2026

La despedida de los clubes reflejó el impacto que tuvo Araujo en el fútbol argentino. Su voz acompañó durante décadas a millones de espectadores y dejó una huella profunda en la manera de contar el deporte en la televisión.