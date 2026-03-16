El fútbol argentino despidió a Marcelo Araujo: el mensaje de los clubes
Tras la muerte de Marcelo Araujo a los 78 años, clubes del fútbol argentino como Rosario Central, Vélez y River lo despidieron con mensajes en redes.
La muerte de Marcelo Araujo generó una fuerte repercusión en el mundo del fútbol argentino. Clubes, periodistas y protagonistas del deporte lo despidieron con mensajes en redes sociales, recordando su estilo inconfundible y su influencia en el relato televisivo que marcó a varias generaciones de hinchas.
El fallecimiento del histórico relator provocó una ola de mensajes de despedida en todo el ambiente del fútbol. Araujo murió a los 78 años en el Hospital Italiano, donde permanecía internado por complicaciones de salud. Su nombre real era Lázaro Jaime Zilberman y en los últimos años atravesaba un cuadro delicado. Tenía movilidad reducida y había sido sometido a una traqueotomía para poder respirar. Según trascendió, las secuelas que arrastraba desde la pandemia se agravaron durante las primeras horas de este lunes.
Con un estilo innovador y apasionado, rompió con la solemnidad tradicional del relato futbolero en televisión. Sus frases, su tono enfático y sus latiguillos quedaron grabados en la memoria colectiva y lo convirtieron en una de las voces más representativas del fútbol argentino.
Los mensajes de los clubes del fútbol argentino
Tras conocerse la noticia, distintos clubes comenzaron a publicar mensajes de despedida y homenajes en redes sociales para recordar al relator. Uno de ellos fue Rosario Central, que expresó su pesar con un comunicado en sus cuentas oficiales. “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Marcelo Araujo, reconocido periodista y relator, quien con su particular estilo marcó una época del periodismo deportivo argentino. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, publicó la institución.
Vélez también se sumó a los homenajes y recordó una de sus frases más emblemáticas. “Fuiste la voz de los años más gloriosos”, señalaron desde el club, que acompañó el mensaje con un video de un recordado gol de José “Turu” Flores en 1995 ante Belgrano, cuando el relator inmortalizó la jugada con su frase: “El Turu que se divierte, el Turu que lo hace”.
Por su parte, River también aprovechó la oportunidad para homenajearlo con uno de los relatos más recordados de su carrera. El club compartió el icónico momento del “Shut up Macaya, que se viene el gol de River”, acompañado por un video que generó gran emoción entre los hinchas y seguidores del relator.
Boca, también dedicó unas palabras: "Relatos apasionados, apodos que todavía resuenan en la hinchada y una voz que acompañó gritos de gol que nos marcaron para siempre QEPD, Marcelo Araujo", postearon en sus redes sociales.
La despedida de los clubes reflejó el impacto que tuvo Araujo en el fútbol argentino. Su voz acompañó durante décadas a millones de espectadores y dejó una huella profunda en la manera de contar el deporte en la televisión.
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