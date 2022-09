Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Pablo vs Atlético Goianiense

El Goianiense, en donde juega el delantero argentino Diego Churín, llegará con la ventaja lograda como local y sueña con acceder a la final del torneo sudamericano.

atletico goianiense.jpg Atlético Goianiense se impuso por 3 a 1 ante San Pablo en la ida.

CÓMO VER EN VIVO SAN PABLO VS ATLÉTICO GOIANIENSE

La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

san pablo.jpg El delantero brasileño Luciano.

POSIBLES FORMACIONES

San Pablo: Jandrei; Diego Costa, Nahuel Ferraresi, Léo, Igor Vinícius; Rodrigo Néstor, Pablo Maia, Reinaldo, Igor Gomes; Luciano y Jonathan Calleri. DT: Rogério Ceni.

Atlético Goianiense: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus, Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas, Edson Fernando; Jorginho, Wellington Rato y Diego Churín. DT: Eduardo Baptista.

image.png Independiente del Valle goleó en Arequipa y jugará la final.

INDEPENDIENTE DEL VALLE, EL PRIMER FINALISTA

Tras el triunfo por 3-0 del conjunto ecuatoriano en el partido de ida jugado la semana pasada en Quito, Independiente del Valle volvió a imponerse por el mismo resultado en Perú y jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 1 de octubre en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.

El delantero argentino Lautaro Díaz (ex Estudiantes de Buenos Aires y Villa Dálmine) marcó los dos primeros tantos de la escuadra de Sangolquí, a los 29 minutos del primer tiempo y a los 8 del segundo, respectivamente. El defensor Luis Segovia cerró la cuenta en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín.

En Independiente del Valle hubo múltiple presencia argentina, pues además de Díaz también jugaron desde el comienzo los defensores Mateo Carabajal (ex Arsenal) y Richard Schunke (ex Almagro) y los mediocampistas Cristian Pellerano (ex Nueva Chicago) y Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata). En la segunda etapa ingresó el delantero Jonatan Bauman (ex Colón de Santa Fe y Brown de Puerto Madryn).