Martín Cirio defendió a Rosalía y las redes le recordaron un oscuro pasado: "¿Qué esperaban de este?"

En este sentido, el influencer calificó la controversia y el enojo generalizado como una "boludez" o una exageración, señalando que en redes sociales se arma un "quilombo tremendo" por situaciones menores o malentendidos: "La voy a defender a Rosalía, porque en el stream pasado se vamos quejando. Españoles, pueden festejar, pueden decir algo. Nosotros somos re descanseros. O sea, cuando ganamos, acuérdense, 'Segundo Francia'...", recordó la chicana argentina tras Qatar 2022.