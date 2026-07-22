Martín Cirio defendió a Rosalía y las redes le recordaron un oscuro pasado: "¿Qué esperaban de este?"
El streamer, también conocido como "La Faraona", aseguró que lo sucedido forma parte del "folclore del fútbol" y los usuarios de X lo liquidaron.
Tras el escándalo encabezado Rosalía por haber compartido una publicación anti-Argentina, el streamer Martín Cirio abordó la polémica con su estilo ácido habitual, restándole dramatismo a lo ocurrido y criticando la reacción de los usuarios en redes sociales, asegurando que esto no fue más que parte del "folclore" futbolístico.
En este sentido, el influencer calificó la controversia y el enojo generalizado como una "boludez" o una exageración, señalando que en redes sociales se arma un "quilombo tremendo" por situaciones menores o malentendidos: "La voy a defender a Rosalía, porque en el stream pasado se vamos quejando. Españoles, pueden festejar, pueden decir algo. Nosotros somos re descanseros. O sea, cuando ganamos, acuérdense, 'Segundo Francia'...", recordó la chicana argentina tras Qatar 2022.
Y continuó: "A Mbappé, cuando le cantaban 'cometraba'. Chicos, el quilombo mundial que hemos tenido por eso. Ahí nos acusaron a todos de transfóbicos. Las cosas que hemos dicho, tampoco nos hagamos los pelotudos acá, ¿eh? O sea, es parte del folclore. Para mí es parte del folclore", sostuvo.
"No te podés tomar la canción tan literal, ¿viste? Es la chicana del fútbol, chicos. Bueno, yo pienso esto. Ya sé, me estoy metiendo a todos en contra, bueno, yo pienso esto", siguió, tras lo cual también cuestionó la exigencia de disculpas públicas desmedidas y cómo los usuarios de internet buscan "cancelar" o atacar masivamente a los artistas por cualquier publicación o gesto.
La reacción de los usuarios de X a la defensa de Martín Cirio a Rosalía
Luego de que Cirio ensayara una especie de defensa hacia Rosalía, alegando que los argentinos somos "re descanseros", es decir, muy burlones, las redes sociales salieron a liquidarlo, recordándole un oscuro pasado del cual le costó recuperarse, en lo que respecta a escándalo mediático.
Muchos aseguraron que la defensa tuvo que ver con que próximamente Rosalía estará en su stream, mientras que otros lo tildaron de "pedófilo" y "nefasto".
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