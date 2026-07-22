Aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron: qué pasó

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Cómo comenzó la historia entre Franco Colapinto y Maia Reficco

Las primeras versiones sobre un acercamiento entre ambos aparecieron en enero de 2026, cuando Colapinto publicó en sus redes sociales una foto de Maia Reficco luciendo uno de sus cascos durante unas vacaciones. Ese gesto, sumado a distintas interacciones entre ambos, alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

Frente a los rumores, la actriz eligió hablar a través de su amigo Fede Popgold, quien contó que ambos se habían conocido por amigos en común y que estaban "empezando a conocerse", descartando en ese momento que fueran novios.

Con el paso de las semanas continuaron apareciendo señales de cercanía hasta que, a fines de marzo de 2026, el periodista Gustavo Méndez aseguró que la relación ya se había formalizado. Desde entonces, aunque mantuvieron un bajo perfil y evitaron hacer declaraciones sobre su vida privada, fueron vinculados sentimentalmente de manera constante.