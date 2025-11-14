Sanciones ejemplares de AFA para Guido Carrillo y Alfredo Berti tras una semana cargada de polémicas
Las fuertes decisiones del Tribunal de Disciplina impactan en Estudiantes e Independiente Rivadavia, dejando a ambos protagonistas con un panorama complejo.
El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió aplicar sanciones especialmente rigurosas a Guido Carrillo y Alfredo Berti, dos de los protagonistas más mencionados de la última semana en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
Con fallos que se ubican entre los más severos de la temporada, el organismo determinó que el delantero de Estudiantes de La Plata y el entrenador de Independiente Rivadavia de Mendoza queden suspendidos por cuatro fechas, una medida que vuelve a instalar el debate sobre los límites de la conducta dentro del fútbol argentino.
En ambos casos, la AFA dejó en claro que busca marcar una línea firme respecto de los excesos de jugadores y entrenadores, especialmente en un contexto donde las tensiones arbitrales vienen escalando fecha tras fecha. El precedente que dejan estas sanciones promete repercusiones en el corto y mediano plazo.
La situación que le costó 4 fechas a Guido Carrillo
En el caso de Carrillo, la decisión sorprendió tanto puertas adentro del Pincha como en el resto del campeonato. El atacante venía siendo pieza fundamental para Eduardo Domínguez, con participaciones clave en el semestre, pero su codazo sin pelota sobre Joaquín Laso durante el duelo ante Tigre terminó provocando una revisión minuciosa del VAR y, finalmente, una expulsión que abrió la puerta a un castigo que pocos imaginaban tan duro.
La infracción, ocurrida en medio de un forcejeo aislado, no parecía revestir semejante gravedad según la perspectiva generalizada, pero la determinación del Tribunal fue contundente y lo dejará prácticamente sin actividad salvo que Estudiantes avance a instancias decisivas del Clausura o consiga que se le reduzca la pena, algo que otras instituciones han logrado durante este año convulsionado.
Berti se sacó con Ramírez y no lo perdonaron
La situación de Alfredo Berti, sin embargo, tenía un contexto mucho más caliente. El director técnico vivió una jornada de extrema tensión durante la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, un partido que ya desde el arranque mostraba signos de desborde emocional.
Tras un cruce accidental con Hernán López Muñoz, la situación escaló rápidamente: primero con intercambios verbales, luego con la roja directa que lo dejó fuera del encuentro y, finalmente, con su enfrentamiento verbal con el árbitro Nicolás Ramírez y el cuarto juez Fabrizio Llobet, a quienes insultó a viva voz y con gestos que agravaron el cuadro. Las imágenes, ampliamente difundidas, mostraron cómo el entrenador se acercaba de manera amenazante, incluso tocando el rostro del cuarto árbitro mientras lo acusaba a los gritos.
Pese a que Berti pidió disculpas una vez terminada la final que su equipo terminó ganando por penales, el Tribunal entendió que la gravedad de sus acciones ameritaba un fallo contundente. De hecho, algunos consideraban que la sanción podía ser incluso más prolongada, dada la acumulación de episodios en esa misma noche.
Como Independiente Rivadavia ya no tiene chances de acceder a los playoffs, el castigo se trasladará automáticamente al inicio de la próxima temporada, un dato que condiciona la planificación deportiva del club mendocino de cara al 2026.
