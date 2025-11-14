Sanciones ejemplares de AFA para Guido Carrillo y Alfredo Berti tras una semana cargada de polémicas

Embed "SOS UNA VERGUENZA... SON TODOS UNOS DELINCUENTES". Luego de ser expulsado ante Tigre, Guido Carrillo EXPLOTÓ con el árbitro del encuentro, Daniel Zamora. pic.twitter.com/uK5lklCfxd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

Berti se sacó con Ramírez y no lo perdonaron

La situación de Alfredo Berti, sin embargo, tenía un contexto mucho más caliente. El director técnico vivió una jornada de extrema tensión durante la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, un partido que ya desde el arranque mostraba signos de desborde emocional.

Tras un cruce accidental con Hernán López Muñoz, la situación escaló rápidamente: primero con intercambios verbales, luego con la roja directa que lo dejó fuera del encuentro y, finalmente, con su enfrentamiento verbal con el árbitro Nicolás Ramírez y el cuarto juez Fabrizio Llobet, a quienes insultó a viva voz y con gestos que agravaron el cuadro. Las imágenes, ampliamente difundidas, mostraron cómo el entrenador se acercaba de manera amenazante, incluso tocando el rostro del cuarto árbitro mientras lo acusaba a los gritos.

Pese a que Berti pidió disculpas una vez terminada la final que su equipo terminó ganando por penales, el Tribunal entendió que la gravedad de sus acciones ameritaba un fallo contundente. De hecho, algunos consideraban que la sanción podía ser incluso más prolongada, dada la acumulación de episodios en esa misma noche.

Como Independiente Rivadavia ya no tiene chances de acceder a los playoffs, el castigo se trasladará automáticamente al inicio de la próxima temporada, un dato que condiciona la planificación deportiva del club mendocino de cara al 2026.