El mensaje de Santi López tras su primer gol que ilusiona a Independiente

El mensaje de Santi López luego del triunfo de Independiente

"Hace mucho tiempo soñaba con esto y se me pudo dar. La sensación de hacer un gol es lo más lindo que hay. Me emociona porque llegué acá a los 11 años, luché muchísimo por esto, mi familia me acompañó y hoy estamos acá. Independiente me dio todo desde el primer momento en que llegué y me lo va a seguir dando porque tengo para rato. Me quiero quedar un tiempo acá y poder disfrutar lo que me está tocando", expresó muy emocionado el delantero después del partido.

Con tan solo 18 años, Santi López ya es un nombre conocido por los hinchas del Rojo que están muy ilusionado con su presente y sueñan con verlo triunfar en el club. Fue figura en el Mundial Sub-17 con la Selección Argentina y tiene una técnica tremenda teniendo en cuenta su corta edad.