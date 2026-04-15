Santos empató por la Copa Sudamericana como local y Neymar se cruzó con sus hinchas
El delantero brasileño protagonizó un fuerte intercambio con la parcialidad del Peixe luego de la igualdad ante Recoleta, en una noche que combinó ilusión, frustración y polémica.
El regreso de Neymar a la escena internacional con Santos no pasó desapercibido, aunque lejos estuvo de ser una celebración completa. En el marco de la Copa Sudamericana 2026, el equipo paulista empató 1-1 frente a Deportivo Recoleta en el estadio Vila Belmiro, en un encuentro que dejó más dudas que certezas y derivó en un tenso episodio entre el astro brasileño y parte de la hinchada.
El inicio había sido prometedor. Apenas a los cuatro minutos, una acción ofensiva bien elaborada culminó con la definición de Neymar, quien aprovechó un centro preciso de Gabriel Barbosa para abrir el marcador. El tanto, que significó su gol número 154 con la camiseta del Santos, despertó la ilusión de los fanáticos, que esperaban una noche contundente en el regreso del delantero a torneos continentales tras más de una década.
Sin embargo, el desarrollo del partido no acompañó esa expectativa inicial. A pesar de generar varias ocasiones claras, el conjunto brasileño no logró ampliar la diferencia. Esa falta de eficacia terminó siendo determinante, ya que sobre el cierre del primer tiempo, una infracción dentro del área permitió que Richard Ortiz estableciera el empate desde el punto penal. El resultado se mantuvo inalterable hasta el final, dejando un sabor amargo en el equipo local.
Neymar se fue de la cancha cruzándose con los hinchas del Santos
La tensión escaló una vez concluido el encuentro. Mientras se preparaba para brindar declaraciones, Neymar fue recibido con silbidos y reaccionó con un gesto pidiendo silencio. Luego, intentó analizar el rendimiento del equipo: “Cometimos errores. Todos cometimos errores. Son cosas que pasan. Creo que generamos muchas ocasiones; jugamos bien; ciertamente no jugamos mal". A pesar de sus palabras, el clima en las tribunas seguía siendo hostil.
El intercambio con los hinchas no tardó en intensificarse: “Los aficionados se ponen nerviosos y exigen que juguemos con más intensidad, pero nuestro equipo está jugando y creando oportunidades. Entiendo la frustración de la afición, pero tienen que darse cuenta de que el fútbol es así: a veces, simplemente, la pelota no entra”, expresó Neymar en declaraciones recogidas por ESPN.
La situación alcanzó su punto más álgido cuando el futbolista respondió directamente a un seguidor. “¡Deberías entrenar más! ¡Te estás poniendo gordito!”, lanzó con ironía. Luego agregó: “Tienes razón... ¿ya estás contento? Te voy a dar tu minuto de fama. ¿Soy un mimado? Lo estoy dando absolutamente todo aquí dentro y tu no respetas”. Más tarde, ya en un tono más reflexivo, explicó: “Solo me quejé, no discutí, le respondí al hincha por la forma en que me habló. Entiendo a los hinchas que critican nuestro juego, pero cuando se vuelve personal y me atacan de manera diferente, no lo puedo aceptar”.
El episodio dejó en evidencia el delicado momento que atraviesa el Santos en el torneo y la presión que recae sobre su máxima figura. Neymar, consciente de las expectativas, reafirmó su compromiso: “No puedo aceptarlo porque soy un tipo muy consistente, doy mi vida por el fútbol y por este club, incluso hago más de lo que debería, así que no me pueden tratar así. No digo que no me deberían criticar por mi rendimiento en la cancha, pero no acepto críticas por lo que haga fuera”.
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