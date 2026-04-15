Santos empató por la Copa Sudamericana como local y Neymar se cruzó con sus hinchas

Embed Neymar e torcedores do Santos discutiram na beira do campo da Vila Belmiro, nesta terça-feira (14), após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na segunda rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.#SulAmericanaNaESPN #Santos #DeportivoRecoleta pic.twitter.com/85P9NfinYh — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) April 15, 2026

La situación alcanzó su punto más álgido cuando el futbolista respondió directamente a un seguidor. “¡Deberías entrenar más! ¡Te estás poniendo gordito!”, lanzó con ironía. Luego agregó: “Tienes razón... ¿ya estás contento? Te voy a dar tu minuto de fama. ¿Soy un mimado? Lo estoy dando absolutamente todo aquí dentro y tu no respetas”. Más tarde, ya en un tono más reflexivo, explicó: “Solo me quejé, no discutí, le respondí al hincha por la forma en que me habló. Entiendo a los hinchas que critican nuestro juego, pero cuando se vuelve personal y me atacan de manera diferente, no lo puedo aceptar”.

El episodio dejó en evidencia el delicado momento que atraviesa el Santos en el torneo y la presión que recae sobre su máxima figura. Neymar, consciente de las expectativas, reafirmó su compromiso: “No puedo aceptarlo porque soy un tipo muy consistente, doy mi vida por el fútbol y por este club, incluso hago más de lo que debería, así que no me pueden tratar así. No digo que no me deberían criticar por mi rendimiento en la cancha, pero no acepto críticas por lo que haga fuera”.