Santos quiere a un jugador de Independiente para acompañar a Neymar en la reconstrucción
El club brasileño avanza con un ambicioso plan deportivo y apunta a una de las figuras del fútbol argentino como refuerzo clave para la temporada 2026.
Santos intenta dejar atrás un año cargado de frustraciones y sobresaltos deportivos. El regreso de Neymar, que en otro contexto hubiese significado únicamente ilusión y expectativa, se dio en medio de una campaña irregular, con el equipo luchando por no descender hasta las últimas fechas. Aun así, el Peixe logró cerrar la temporada con el alivio de la permanencia y un boleto a la Copa Sudamericana, lo que permitió empezar a planificar el futuro con mayor estabilidad.
En ese marco, la dirigencia decidió acelerar a fondo en el mercado de pases con un objetivo claro: volver a ser protagonista a nivel local e internacional. El primer movimiento fuerte fue encaminar la continuidad de Ney hasta finales de 2026, una decisión estratégica que combina lo deportivo con lo institucional. Con ese pilar asegurado, el club comenzó a rodearlo de nombres que puedan elevar el nivel colectivo.
A la confirmación del argentino Álvaro Barreal y a las negociaciones avanzadas por Gabriel Barbosa, se sumó un apellido que genera especial interés en Brasil y Argentina: Felipe Loyola, mediocampista de Independiente. El chileno, de 25 años, se convirtió en una de las piezas más valiosas del Rojo durante el último año.
Si bien su rendimiento tuvo picos y valles, su balance general fue positivo y lo posicionó como uno de los futbolistas más destacados del torneo argentino. Independiente había adquirido el 50% de su pase a Huachipato a mediados de 2024, realizó una inversión cercana a los dos millones de dólares y le firmó un contrato por cuatro temporadas, apostando a su proyección y potencial de reventa.
Desde Brasil aseguran que Santos ya resolvió las garantías financieras exigidas para avanzar en la operación, que rondaría los seis millones de dólares por el 80% del pase. Sin embargo, en Avellaneda mantienen cautela y reconocen que, si bien las charlas están avanzadas, todavía restan formalidades clave para cerrar el acuerdo. La cuestión económica no es menor: el club paulista busca pagar en cuotas y arrastra ciertas limitaciones de caja que ya habían frenado la negociación días atrás.
Más allá de este pase puntual, en Independiente asumen que el mercado traerá salidas importantes. El propio entrenador, Gustavo Quinteros, reconoció públicamente que Loyola es uno de los futbolistas con más chances de emigrar, junto a Kevin Lomónaco y Santiago Montiel. La necesidad de vender para equilibrar las cuentas aparece como un factor determinante.
Mientras tanto, Santos sigue armando su rompecabezas. Con Neymar enfocado en volver en plenitud tras su operación de rodilla y con la mira puesta en recuperar su lugar en la selección brasileña de cara al Mundial, la llegada de refuerzos de jerarquía resulta indispensable. En ese contexto, Felipe Loyola emerge como una apuesta fuerte para darle equilibrio y dinámica a un equipo que busca recuperar su identidad y volver a competir en los primeros planos.
