Santos quiere a un jugador de Independiente para acompañar a Neymar en la reconstrucción

Más allá de este pase puntual, en Independiente asumen que el mercado traerá salidas importantes. El propio entrenador, Gustavo Quinteros, reconoció públicamente que Loyola es uno de los futbolistas con más chances de emigrar, junto a Kevin Lomónaco y Santiago Montiel. La necesidad de vender para equilibrar las cuentas aparece como un factor determinante.

Mientras tanto, Santos sigue armando su rompecabezas. Con Neymar enfocado en volver en plenitud tras su operación de rodilla y con la mira puesta en recuperar su lugar en la selección brasileña de cara al Mundial, la llegada de refuerzos de jerarquía resulta indispensable. En ese contexto, Felipe Loyola emerge como una apuesta fuerte para darle equilibrio y dinámica a un equipo que busca recuperar su identidad y volver a competir en los primeros planos.