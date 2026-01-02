Alarma en Francia: grave estado de un jugador del Metz tras el incendio en Suiza
El defensor Tahirys Dos Santos, de 19 años, permanece internado en un centro especializado luego de sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo.
La conmoción sacudió al fútbol francés y europeo en las primeras horas de 2026. Tahirys Dos Santos, defensor del FC Metz y una de las jóvenes promesas del club, resultó gravemente herido en un incendio que destruyó un bar en la localidad suiza de Crans-Montana. El episodio ocurrió durante los festejos de Año Nuevo y dejó un saldo estremecedor: decenas de víctimas fatales y más de un centenar de heridos, entre ellos el futbolista de apenas 19 años.
Según confirmó su representante, Christophe Hutteau, el jugador sufrió quemaduras en aproximadamente el 30% de su cuerpo, lo que obligó a un rápido traslado a un centro especializado en Alemania. Tras una primera atención en Suiza, Dos Santos fue derivado a Stuttgart, donde permanece internado bajo estrictos cuidados médicos. El club francés emitió un comunicado expresando su preocupación y acompañamiento tanto al futbolista como a su familia en este delicado momento.
El siniestro se produjo pasada la una y media de la madrugada, cuando el local nocturno se encontraba colmado de personas celebrando la llegada del nuevo año. Dos Santos estaba allí junto a su novia y un grupo de amigos, también futbolistas jóvenes, que aprovechaban unos días de descanso antes de regresar a Francia para retomar los entrenamientos. De acuerdo al relato de su entorno, el defensor tenía previsto volver al país galo al día siguiente, sin imaginar que su vida daría un giro dramático en cuestión de minutos.
Hutteau brindó detalles sobre la evolución del jugador y el impacto emocional del hecho. Explicó que, si bien el dolor es intenso, hubo una leve mejoría en las lesiones pulmonares que inicialmente preocupaban al cuerpo médico. “No puedo decir que esté bien, porque el sufrimiento es enorme, pero hay señales alentadoras en medio de la gravedad”, señaló el agente, quien también destacó la fortaleza mental y la ambición del joven futbolista.
La familia de Dos Santos vivió horas angustiantes hasta poder reencontrarse con él. Los padres recibieron la noticia en la madrugada del 1 de enero y viajaron de inmediato desde la región de Metz hacia Suiza. Luego debieron continuar hasta Alemania, en un trayecto extenuante, para estar al lado de su hijo. El acceso al jugador estuvo restringido durante las primeras horas, debido a la complejidad de las heridas y los tratamientos necesarios.
Las circunstancias exactas del incendio continúan bajo investigación. Según se pudo reconstruir, Dos Santos no se encontraba en el sector donde se habría iniciado el fuego, sino en la planta baja del local, lo que le permitió escapar de la zona más afectada, aunque no evitar las graves consecuencias. El FC Metz, junto a otros clubes y colegas del fútbol, expresó públicamente su apoyo y acompañamiento.
Mientras el joven defensor enfrenta la batalla más difícil de su vida, el mundo del fútbol permanece en vilo, a la espera de noticias alentadoras sobre su recuperación. La prioridad absoluta es su salud, por encima de cualquier consideración deportiva, en una historia que puso en pausa una carrera que recién comenzaba a dar sus primeros pasos en la élite.
