Alarma en Francia: grave estado de un jugador del Metz tras el incendio en Suiza

Tahirys Dos Santos 1

Las circunstancias exactas del incendio continúan bajo investigación. Según se pudo reconstruir, Dos Santos no se encontraba en el sector donde se habría iniciado el fuego, sino en la planta baja del local, lo que le permitió escapar de la zona más afectada, aunque no evitar las graves consecuencias. El FC Metz, junto a otros clubes y colegas del fútbol, expresó públicamente su apoyo y acompañamiento.

Mientras el joven defensor enfrenta la batalla más difícil de su vida, el mundo del fútbol permanece en vilo, a la espera de noticias alentadoras sobre su recuperación. La prioridad absoluta es su salud, por encima de cualquier consideración deportiva, en una historia que puso en pausa una carrera que recién comenzaba a dar sus primeros pasos en la élite.