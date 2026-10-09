Sarmiento golpeó sobre el final, le ganó a Aldosivi y lo complicó todavía más con el descenso

Sarmiento consiguió tres puntos importantes en su visita a Mar del Plata y dejó a Aldosivi con las manos vacías en el comienzo de la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo de Junín ganó 3-1 en el estadio José María Minella, en un partido que tuvo cuatro goles y se definió durante el tramo final del segundo tiempo.