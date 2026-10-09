Sarmiento golpeó sobre el final, le ganó a Aldosivi y lo complicó todavía más con el descenso
El Verde se impuso por 3-1 en Mar del Plata, en el arranque de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El Tiburón se complica aún más en la lucha por la permanencia.
Sarmiento consiguió tres puntos importantes en su visita a Mar del Plata y dejó a Aldosivi con las manos vacías en el comienzo de la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo de Junín ganó 3-1 en el estadio José María Minella, en un partido que tuvo cuatro goles y se definió durante el tramo final del segundo tiempo.
El Verde había logrado ponerse en ventaja durante la primera parte por intermedio de Junior Marabel, pero el Tiburón respondió rápidamente con Lucas Castro. Cuando parecía que el encuentro podía encaminarse hacia un desenlace abierto, el conjunto visitante encontró dos goles decisivos en los minutos finales, gracias a Julián Mavilla y Jonathan Herrera.
El resultado tuvo consecuencias importantes para ambos equipos en la Zona A: Sarmiento llegó a los 19 puntos y se ubicó en el tercer puesto, mientras que Aldosivi quedó con ocho unidades, en la parte baja de la clasificación y todavía comprometido en la lucha por la permanencia.
¿Qué viene para ambos?
El conjunto marplatense visitará a Estudiantes de Río Cuarto el próximo domingo a las 18, en busca de una recuperación urgente. El de Junín, por su parte, recibirá a River el miércoles a las 19.
Las formaciones de Aldosivi vs. Sarmients
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