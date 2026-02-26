El Monumental habló: impresionante ovación a Marcelo Gallardo y silbidos a los jugadores
Los simpatizantes del Millonario entienden que los futbolistas podrían haber incidido en la decisión del histórico y más ganador entrenador del club.
Dos posturas contrastantes: la de la hinchada hacia Marcelo Gallardo, que hoy dice adiós a su segundo ciclo al frente de River, y la de los simpatizantes frente a los jugadores, a quienes les cantaron que "pongan huevos", porque "no juegan con nadie", en referencia a Banfield y al mal momento deportivo de la Banda.
Mientras para el entrenador saliente sólo hubo aplausos y ovación, los futbolistas se llevaron la peor parte: quejas y silbidos de la hinchada que, de alguna manera, los responsabiliza por el adiós del técnico más ganador de la historia de River.
Así fue el aplausómetro en el Monumental: ¿a qué jugadores repudiaron?
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario