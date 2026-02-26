Sarmiento de Junín vs. Unión de Santa Fe, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

union sarmiento

El Tatengue por su parte, llega con otro ánimo. El triunfo frente a Aldosivi significó un desahogo luego de una racha en la que el gol se había convertido en una preocupación constante. Leonardo Madelón consiguió que su equipo recuperara confianza ofensiva y ahora pretende trasladar esa mejoría a condición de visitante, una cuenta pendiente en este Apertura. Ahora intentará escalar posiciones en la Zona A y consolidar un funcionamiento que le permita aspirar a algo más que la mitad de tabla.