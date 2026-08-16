Sarmiento vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: resultado en vivo

Enfrente estará Huracán, que tuvo un arranque irregular, con dos triunfos, una derrota y un empate en sus primeras cuatro presentaciones, pero llega envalentonado luego de imponerse 2-0 ante San Lorenzo en el clásico, con un doblete de Jordy Caicedo. Ahora, el elenco comandado por Diego Martínez buscará aprovechar ese envión para volver a sumar de a tres y seguir en la pelea por la clasificación a los playoffs.