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Sarmiento vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Verde" recibe en Junín a Independiente, con la misión de sumar su primer triunfo y escalar en la tabla anual. Los detalles en la nota.

Independiente Rivadavia llega a Junín con el objetivo de extender su invicto. 

Independiente Rivadavia llega a Junín con el objetivo de extender su invicto. 

Sarmiento e Independiente Rivadavia abrirán la jornada del lunes correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

El encuentro se disputará desde las 16:45, en el estadio Eva Perón y será televisado por ESPN Premium. Pablo Echavarría será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Lucio Méndez y Gisela Bosso. Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

El "Verde" debutó con una derrota por 3 a 2 frente a Argentinos Juniors como local y, en la segunda fecha, cayó 3 a 2 ante Banfield en el estadio Florencio Sola, por lo que buscará conseguir sus primeros puntos en el Clausura frente a su gente.

Independiente Rivadavia, por su parte, llega con el objetivo de mantener su buen inicio de campeonato. La "Lepra" mendocina debutó con un empate ante Atlético Tucumán y sumó una importante victoria por 2 a 1 ante Huracán en la segunda fecha.

Sarmiento cayó en sus primeras dos presentaciones.

Sarmiento cayó en sus primeras dos presentaciones.

Con cuatro puntos, el conjunto dirigido por Alfredo Berti intentará prolongar su invicto en Junín para mantenerse en lo más alto de la Zona B y de la tabla anual.

Formaciones de Sarmiento vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

Sarmiento: Ivan Arboleda; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Horario y televisación

  • Hora: 16:45.
  • Estadio: Eva Perón.
  • Árbitro: Pablo Echavarría.
  • VAR: Sebastián Habib.
  • TV: ESPN Premium.

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