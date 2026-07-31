Sarmiento vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El "Verde" recibe en Junín a Independiente, con la misión de sumar su primer triunfo y escalar en la tabla anual. Los detalles en la nota.
Sarmiento e Independiente Rivadavia abrirán la jornada del lunes correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
El encuentro se disputará desde las 16:45, en el estadio Eva Perón y será televisado por ESPN Premium. Pablo Echavarría será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Lucio Méndez y Gisela Bosso. Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
El "Verde" debutó con una derrota por 3 a 2 frente a Argentinos Juniors como local y, en la segunda fecha, cayó 3 a 2 ante Banfield en el estadio Florencio Sola, por lo que buscará conseguir sus primeros puntos en el Clausura frente a su gente.
Independiente Rivadavia, por su parte, llega con el objetivo de mantener su buen inicio de campeonato. La "Lepra" mendocina debutó con un empate ante Atlético Tucumán y sumó una importante victoria por 2 a 1 ante Huracán en la segunda fecha.
Con cuatro puntos, el conjunto dirigido por Alfredo Berti intentará prolongar su invicto en Junín para mantenerse en lo más alto de la Zona B y de la tabla anual.
Formaciones de Sarmiento vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
Sarmiento: Ivan Arboleda; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
- Hora: 16:45.
- Estadio: Eva Perón.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: ESPN Premium.
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