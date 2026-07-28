Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Sarmiento por el Torneo Clausura

Del otro lado, el Verde de Junín tampoco tuvo un buen arranque de semestre: a su reciente eliminación en la Copa Argentina ante Boca se le sumó una dolorosa caída por 3-2 frente a Argentinos Juniors en la primera jornada. Si bien dejó buenas sensaciones en ataque, el equipo evidenció fragilidades defensivas que deberá corregir de inmediato, con la mira puesta tanto en cortar la racha como en su lucha sostenida por mantener la categoría.