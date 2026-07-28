Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Sarmiento por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Sarmiento por el Torneo Clausura.
Banfield y Sarmiento de Junín se enfrentarán este martes a las 19:00 en el estadio Florencio Sola, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan a este duelo con la urgencia imperiosa de conseguir su primer triunfo del certamen para encarrilar el rumbo tras un flojo estreno.
El Taladro atraviesa un escenario delicado tanto en lo futbolístico como en lo institucional y económico, una crisis que llevó al cuerpo técnico de Pedro Troglio a promover numerosos juveniles al plantel profesional. En su presentación, el conjunto del sur bonaerense cayó por 1-0 ante Huracán en Parque Patricios, por lo que ahora buscará hacerse fuerte como local en el Lencho Sola para calmar las tensiones internas y sumar confianza.
Del otro lado, el Verde de Junín tampoco tuvo un buen arranque de semestre: a su reciente eliminación en la Copa Argentina ante Boca se le sumó una dolorosa caída por 3-2 frente a Argentinos Juniors en la primera jornada. Si bien dejó buenas sensaciones en ataque, el equipo evidenció fragilidades defensivas que deberá corregir de inmediato, con la mira puesta tanto en cortar la racha como en su lucha sostenida por mantener la categoría.
Banfield vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2026: formaciones
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar, Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
- Sarmiento: Ivan Arboleda; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Banfield vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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