Banfield vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El Taladro y el conjunto de Junín llegan después de comenzar el certamen con derrotas y necesitan una victoria para empezar a recuperar terreno en la tabla.
La segunda fecha del Torneo Clausura 2026 ofrecerá un duelo entre dos equipos que necesitan cambiar rápidamente la imagen que dejaron en el estreno del campeonato. Banfield será local frente a Sarmiento de Junín desde las 19 en el estadio Florencio Sola, en un encuentro en el que ambos buscarán conseguir sus primeros tres puntos del certamen y dejar atrás un arranque adverso.
El conjunto del sur del Gran Buenos Aires afronta un presente complejo que excede lo estrictamente futbolístico. A la derrota sufrida en la primera jornada se le suma un delicado contexto institucional y económico, una situación que obligó al cuerpo técnico a recurrir con mayor frecuencia a futbolistas surgidos de la Reserva para completar el plantel profesional.
En su debut por el Clausura, el Taladro cayó por 1-0 frente a Huracán en Parque Patricios, en un partido parejo que terminó inclinándose a favor del Globo. Esa derrota lo dejó con la necesidad de hacerse fuerte como local para no perder terreno desde las primeras fechas del torneo. El entrenador Pedro Troglio espera que el equipo muestre una mejor versión frente a su gente y pueda aprovechar la localía para comenzar a sumar confianza.
Del otro lado estará Sarmiento, otro de los equipos que comenzó el campeonato con el pie izquierdo y que también llega con la obligación de sumar. El conjunto de Junín no solo perdió en el debut, sino que además venía de sufrir una eliminación en la Copa Argentina frente a Boca, por lo que buscará dejar atrás esa serie de resultados negativos.
En la primera fecha del torneo, el Verde protagonizó un atractivo encuentro frente a Argentinos Juniors, aunque terminó cayendo por 3-2 después de un partido cambiante. Más allá de la buena producción ofensiva, el equipo volvió a evidenciar problemas defensivos que intentará corregir para este compromiso. Además del objetivo inmediato de conseguir la primera victoria del campeonato, mantiene la mirada puesta en la lucha por la permanencia, una pelea que promete extenderse hasta las últimas jornadas del año.
El enfrentamiento aparece como una oportunidad importante para ambos: el local intentará aprovechar el respaldo de su público para obtener un triunfo que calme el clima interno y fortalezca la confianza del plantel; la visita, en cambio, buscará dar el golpe como visitante y empezar a construir una campaña que le permita alejarse de los puestos comprometidos.
Banfield vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar, Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
- Sarmiento: Ivan Arboleda; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Banfield vs. Sarmiento: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Álvaro Carranza.
- TV: TNT Sports Premium.
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