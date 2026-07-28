Banfield vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

En su debut por el Clausura, el Taladro cayó por 1-0 frente a Huracán en Parque Patricios, en un partido parejo que terminó inclinándose a favor del Globo. Esa derrota lo dejó con la necesidad de hacerse fuerte como local para no perder terreno desde las primeras fechas del torneo. El entrenador Pedro Troglio espera que el equipo muestre una mejor versión frente a su gente y pueda aprovechar la localía para comenzar a sumar confianza.