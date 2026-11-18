Scaloni ya hizo debutar a 75 futbolistas en la Selección Argentina: quiénes fueron los últimos
Mariano Troilo y Aaron Anselmino tuvieron su estreno ante Costa Rica y ampliaron la lista de futbolistas que debutaron durante el ciclo del entrenador.
La goleada de la Selección Argentina frente a Costa Rica dejó dos nombres nuevos en la historia de la Scaloneta. Mariano Troilo y Aaron Anselmino disputaron sus primeros minutos oficiales con la camiseta albiceleste en el estadio Mario Alberto Kempes y se incorporaron al grupo de futbolistas que tuvieron su oportunidad durante la conducción de Lionel Scaloni.
Los defensores fueron los protagonistas de los debuts 74 y 75 del ciclo: Troilo, jugador del Parma, ingresó en lugar de Lisandro Martínez, mientras que Anselmino, perteneciente al Chelsea, reemplazó a Gianluca Prestianni. La cifra continuó creciendo después de que la anterior doble fecha llevara el registro a 70 estrenos.
En el encuentro frente a Uruguay, disputado en la Bombonera, habían debutado Tomás Palacios, Matías Soulé y Santiago Castro. Con las dos presentaciones en Córdoba, el número llegó a 75. Antes del Mundial 2026 también se habían incorporado Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda, quienes sumaron minutos frente a Honduras
75 futbolistas se pusieron por primera vez la celeste y blanca
La renovación del seleccionado fue una característica constante durante la gestión de Scaloni. En 2024, antes de la Copa América, tuvieron su primera oportunidad Walter Benítez, Valentín Barco y Valentín Carboni. Más adelante, durante las Eliminatorias Sudamericanas, se sumaron Valentín Castellanos, Nicolás Paz y Giuliano Simeone.
La apuesta por nuevos futbolistas comenzó desde el primer partido del entrenador, en 2018. En el triunfo por 3-0 ante Guatemala hicieron su presentación Gerónimo Rulli, Renzo Saravia, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez, Giovanni Simeone, Walter Kannemann, Alan Franco, Matías Vargas, Franco Cervi, Santiago Ascacíbar y Franco Vázquez.
Varios de los jugadores que debutaron durante este proceso terminaron siendo piezas importantes de la etapa más exitosa del seleccionado en los últimos años. Entre ellos aparecen Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Juan Foyth y Thiago Almada, todos campeones del mundo en Qatar.
La lista completa de debutantes en la era Scaloni
- Gerónimo Rulli
- Renzo Saravia
- Exequiel Palacios
- Gonzalo Martínez
- Giovanni Simeone
- Walter Kannemann
- Alan Franco
- Matías Vargas
- Franco Cervi
- Franco Vázquez
- Santiago Ascacíbar
- Rodrigo Battaglia
- Rodrigo De Paul
- Juan Foyth
- Gastón Giménez
- Paulo Gazzaniga
- Lisandro Martínez
- Gonzalo Montiel
- Domingo Blanco
- Matías Suárez
- Esteban Andrada
- Iván Marcone
- Matías Zaracho
- Juan Musso
- Lucas Martínez Quarta
- Nicolás Domínguez
- Alexis Mac Allister
- Leonardo Balerdi
- Adolfo Gaich
- Lucas Ocampos
- Nicolás González
- Facundo Medina
- Emiliano Martínez
- Cristian Romero
- Julián Álvarez
- Nahuel Molina
- Emiliano Buendía
- Lucas Boyé
- Marcos Senesi
- Thiago Almada
- Nehuén Pérez
- Enzo Fernández
- Alejandro Garnacho
- Facundo Buonanotte
- Valentín Barco
- Walter Benítez
- Valentín Carboni
- Valentín Castellanos
- Nicolás Paz
- Giuliano Simeone
- Franco Mastantuono
- José Manuel López
- Lautaro Rivero
- Aníbal Moreno
- Facundo Cambeses
- Kevin Mac Allister
- Gianluca Prestianni
- Joaquín Panichelli
- Máximo Perrone
- Agustín Giay
- Gabriel Rojas
- Nicolás Capaldo
- Tomás Aranda
- Santiago Beltrán
- Joaquín Freitas
- Román Vega
- Santiago Simón
- Ezequiel Fernández
- Leonel Flores
- Valentín Gómez
- Tomás Palacios
- Matías Soulé
- Santiago Castro
- Mariano Troilo
- Aaron Anselmino
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