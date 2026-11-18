La goleada de la Selección Argentina frente a Costa Rica dejó dos nombres nuevos en la historia de la Scaloneta. Mariano Troilo y Aaron Anselmino disputaron sus primeros minutos oficiales con la camiseta albiceleste en el estadio Mario Alberto Kempes y se incorporaron al grupo de futbolistas que tuvieron su oportunidad durante la conducción de Lionel Scaloni.