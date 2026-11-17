Alexis Mac Allister llegó para darle el sexto gol a la Argentina en la goleada ante Costa Rica
Los dirigidos por Lionel Scaloni bailan al seleccionado de Costa Rica en un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes.
La Selección Argentina no baja el ritmo y convierte el amistoso frente a Costa Rica en una verdadera exhibición de fútbol asociado. A los 77 minutos de partido —con el marcador ya 5-0 a favor de la Albiceleste—, Alexis Mac Allister firma el sexto tanto de la noche tras una pared quirúrgica dentro del área.
La acción nace en los pies del propio mediocampista, quien recibe en la puerta del área y descarga rápidamente hacia Franco Mastantuono. El juvenil lee a la perfección el movimiento y le devuelve la pared de primera, dejando al número 20 mano a mano y en posición frontal frente al arco.
Con total frialdad, Mac Allister controla y saca un derechazo bajo que pasa por debajo del cuerpo del arquero costarricense para inflar la red. Tras decretar el 6-0, el volante sale a festejar chocando las palmas y fundiéndose en un abrazo con Mastantuono —autor de la asistencia— y Thiago Almada, coronando una ráfaga ofensiva implacable.
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