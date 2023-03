Lionel Scaloni recordó el momento del llanto de Pablo Aimar frente a México

"No me di cuenta en el momento, hicimos el gol y yo tenía la intención de meter al Cuti Romero y me quedé hablando pero a él no lo miro nunca. Me levantó y cuando vuelvo el seguia emocionado", comenzó diciendo el entrenador. Y además agregó: "Me empecé a dar cuenta de la situación, se te vienen muchas cosas a la cabeza y el venía de festejar con los jugadores y cuando te sentás, ya no tenemos la edad de antes, y te baja todo".

"En el segundo gol de Enzo (Fernández) me emociono yo, quedaba un minuto y uno se va dando cuenta lo que está pasando de que se conseguía ganar el partido y se abria para nosotros un nuevo Mundial", cerró en un mano a mano con Morena Beltrán.

EL MOMENTO QUE EMOCIONÓ A TODOS EN QATAR 2022