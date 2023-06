Los dos Sub 20 que Scaloni tiene en la mira: "Nos quedamos con las ganas"

Sin Messi, liberado por el cuerpo técnico junto a Ángel Di María y Nicolás Otamendi, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no mostró el mismo nivel que exhibió ante Australia (2-0) el pasado miércoles en Beijing, pero le alcanzó para cerrar la gira asiática con un saldo favorable antes de iniciar la competencia oficial.

QUÉ DIJO SCALONI SOBRE SOULÉ Y VÉLIZ

Luego de los debuts de Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte el entrenador se mostró muy contento y aseguró que habrá otros que comiencen a sumar minutos con la Selección Argentina teniendo en cuenta el futuro y la búsqueda continua de variantes.

"Hemos hecho un par de retoque a los que vieron del Mundial y estamos abiertos a lo que venga. La gente que se pueda destacar, sin importar el carnet de identidad -o la edad que tienen-aprovechando el momento de cada uno. Hoy están los chicos jugando bien, jóvenes y esperemos seguir así", expresó luego del triunfo.

Por último, Scaloni se lamentó por la ausencia de dos jugadores que participaron del Mundial Sub 20 de Argentina 2023 junto al resto del combinado nacional para que tenga su experiencia junto al elenco absoluto. "Nos quedamos con las ganas de haber podido traer algún otro jugador que estaba en el Sub 20 pero por un tema de calendario no fue posible".