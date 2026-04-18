Se calienta el Superclásico: les tiraron hielo a hinchas de Boca desde un edificio cerca del Monumental

Según las primeras versiones, un grupo de simpatizantes de Boca que se encontraba en la zona de Núñez fue sorprendido por la caída de distintos objetos arrojados desde un inmueble lindero al estadio. El hecho habría ocurrido mientras los hinchas cantaban y se concentraban en la vía pública en la previa de uno de los partidos más convocantes del fútbol argentino.