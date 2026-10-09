Se complicó la llegada de Marcos Rojo a Estudiantes para la Copa Libertadores: los motivos

Por ese motivo, la entidad no habría conseguido el aval necesario para completar el trámite de inscripción del defensor. La diferencia entre los plazos médicos exigidos por la normativa y la recuperación estimada del futbolista se convirtió así en el punto central de la operación. Sin una excepción aprobada por la AFA, Estudiantes no tendría la posibilidad de registrar a Rojo por esta vía.

Sin inscripción en la AFA, Rojo no podría jugar la Libertadores

La falta de autorización local también tiene consecuencias para la participación internacional del defensor. La reglamentación de la CONMEBOL exige que los jugadores incluidos en las listas de los equipos participantes estén debidamente registrados ante su federación nacional.

Por esa razón, un eventual acuerdo contractual entre Estudiantes y Racing no sería suficiente para garantizar que Rojo pueda jugar la Libertadores. Antes de completar la habilitación para la competencia continental, el futbolista necesita cumplir con los requisitos administrativos correspondientes en el ámbito argentino.

El problema representa un contratiempo importante para el Pincha, que pretendía sumar experiencia en una posición clave de cara a sus compromisos deportivos. Rojo, por su parte, tampoco tendría asegurada la posibilidad de incorporarse de inmediato a la actividad oficial con su nuevo equipo.