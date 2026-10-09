Se complicó la llegada de Marcos Rojo a Estudiantes para la Copa Libertadores: los motivos
El defensor no podría disputar el torneo continental con el Pincha debido a un inconveniente reglamentario relacionado con los plazos para incorporar refuerzos.
La llegada de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata sufrió un contratiempo que pone en duda su participación en la Copa Libertadores 2026. Aunque las negociaciones entre el Pincha y Racing estaban prácticamente encaminadas, la falta de autorización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría impedido avanzar con la inscripción del defensor para disputar el certamen continental.
Según informó el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo, los clubes habían alcanzado un principio de acuerdo económico que contemplaba un pago de 500.000 dólares por parte de Estudiantes, además de la resignación de determinados objetivos contractuales. Sin embargo, el inconveniente administrativo apareció cuando el margen para incorporar futbolistas ya era muy limitado.
Marcos Rojo, complicado por una cuestión reglamentaria
El principal obstáculo está relacionado con el cierre del mercado de pases y las condiciones que establece el reglamento para habilitar incorporaciones fuera de los plazos habituales. En ese contexto, el club platense necesitaba encontrar una vía reglamentaria que le permitiera registrar al experimentado zaguero.
La situación dejó en suspenso una operación que parecía encaminada y abrió interrogantes sobre el futuro inmediato del futbolista, que buscaba dejar Racing para regresar a Estudiantes. La alternativa que tenía Estudiantes para intentar incorporar a Rojo consistía en solicitar una excepción por la lesión de un integrante de su plantel. El caso que se evaluó fue el de Gabriel Neves, quien sufrió una dolencia en una mano.
No obstante, el procedimiento contempla condiciones específicas para autorizar una incorporación fuera del período habilitado: la lesión debe demandar un tiempo de recuperación superior a cuatro meses para que pueda utilizarse como fundamento de una solicitud de este tipo. El inconveniente para el Pincha es que el problema físico de Neves tendría un período de recuperación inferior al requerido.
Por ese motivo, la entidad no habría conseguido el aval necesario para completar el trámite de inscripción del defensor. La diferencia entre los plazos médicos exigidos por la normativa y la recuperación estimada del futbolista se convirtió así en el punto central de la operación. Sin una excepción aprobada por la AFA, Estudiantes no tendría la posibilidad de registrar a Rojo por esta vía.
Sin inscripción en la AFA, Rojo no podría jugar la Libertadores
La falta de autorización local también tiene consecuencias para la participación internacional del defensor. La reglamentación de la CONMEBOL exige que los jugadores incluidos en las listas de los equipos participantes estén debidamente registrados ante su federación nacional.
Por esa razón, un eventual acuerdo contractual entre Estudiantes y Racing no sería suficiente para garantizar que Rojo pueda jugar la Libertadores. Antes de completar la habilitación para la competencia continental, el futbolista necesita cumplir con los requisitos administrativos correspondientes en el ámbito argentino.
El problema representa un contratiempo importante para el Pincha, que pretendía sumar experiencia en una posición clave de cara a sus compromisos deportivos. Rojo, por su parte, tampoco tendría asegurada la posibilidad de incorporarse de inmediato a la actividad oficial con su nuevo equipo.
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