Alarma en Boca: Ander Herrera volvió a lesionarse y quedó afuera a último momento

Ahora, la incertidumbre vuelve a instalarse en torno a su estado físico. En el club de la Ribera aguardan por los estudios médicos que determinarán la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación. La preocupación radica en que este nuevo inconveniente podría cortar nuevamente su continuidad en un momento donde comenzaba a afianzarse.

Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá evaluar variantes para suplir su ausencia en los próximos compromisos. La intención será no solo cubrir el lugar vacante, sino también mantener el equilibrio en una zona del campo clave para el funcionamiento colectivo. Su evolución será seguida de cerca en los próximos días, en un contexto donde Boca necesita respuestas rápidas para sostener su rendimiento competitivo.

ander herrera

El detalle de las lesiones de Ander Herrera desde su llegada a Boca

Enero 2025: desgarro grado II en el isquiotibial derecho (se perdió 6 partidos).

desgarro grado II en el isquiotibial derecho (se perdió 6 partidos). Marzo 2025: sobrecarga muscular post partido ante Central Córdoba.

sobrecarga muscular post partido ante Central Córdoba. Abril 2025: desgarro en el cuádriceps derecho frente a Newell’s, que marginó 7 partidos, incluido el Superclásico.

desgarro en el cuádriceps derecho frente a Newell’s, que marginó 7 partidos, incluido el Superclásico. Junio 2025: desgarro en el primer partido del Mundial de Clubes ante Benfica, 13 partidos de ausencia.

desgarro en el primer partido del Mundial de Clubes ante Benfica, 13 partidos de ausencia. Julio 2025: molestia muscular en un entrenamiento previo a la Copa Argentina, sumando 100 días fuera de las canchas.

molestia muscular en un entrenamiento previo a la Copa Argentina, sumando 100 días fuera de las canchas. Febrero 2026: lesión muscular grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. ausencia de 24 días, un total de 4 encuentros.