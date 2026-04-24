Alarma en Boca: Ander Herrera volvió a lesionarse y quedó afuera a último momento
El mediocampista español sintió una molestia en la entrada en calor y no pudo ser parte del equipo titular. Su baja deja a Claudio Úbeda con una variante menos.
Boca recibió un golpe inesperado justo antes de salir a la cancha en Florencio Varela. En la previa del duelo frente a Defensa y Justicia, Ander Herrera encendió las alarmas tras sufrir una molestia muscular que lo dejó automáticamente fuera del encuentro. El volante español, que estaba previsto como titular, sintió un dolor en el aductor izquierdo durante los movimientos de calentamiento y el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo.
La situación quedó evidenciada en la transmisión oficial, donde se pudo observar el momento exacto en el que el mediocampista acusó la dolencia. A partir de allí, la decisión fue inmediata: preservarlo para evitar una lesión de mayor gravedad. En su lugar ingresó Milton Delgado, quien tuvo que asumir la responsabilidad en un partido clave del torneo.
La baja de Herrera no es un hecho menor para el equipo dirigido por Claudio Úbeda. El exjugador europeo venía encontrando regularidad luego de un comienzo complicado en el club, marcado por reiterados problemas físicos. Durante sus primeros meses en Boca, las lesiones le impidieron tener continuidad, pero tras un tratamiento específico había logrado recuperar su mejor versión en este semestre.
En este contexto, su ausencia representa un contratiempo significativo. Más allá de no ser siempre titular indiscutido, Herrera se había consolidado como una pieza importante dentro de la rotación del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego y aportar claridad en la salida lo convertían en una alternativa confiable, especialmente para refrescar el mediocampo en los segundos tiempos.
Ahora, la incertidumbre vuelve a instalarse en torno a su estado físico. En el club de la Ribera aguardan por los estudios médicos que determinarán la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación. La preocupación radica en que este nuevo inconveniente podría cortar nuevamente su continuidad en un momento donde comenzaba a afianzarse.
Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá evaluar variantes para suplir su ausencia en los próximos compromisos. La intención será no solo cubrir el lugar vacante, sino también mantener el equilibrio en una zona del campo clave para el funcionamiento colectivo. Su evolución será seguida de cerca en los próximos días, en un contexto donde Boca necesita respuestas rápidas para sostener su rendimiento competitivo.
El detalle de las lesiones de Ander Herrera desde su llegada a Boca
- Enero 2025: desgarro grado II en el isquiotibial derecho (se perdió 6 partidos).
- Marzo 2025: sobrecarga muscular post partido ante Central Córdoba.
- Abril 2025: desgarro en el cuádriceps derecho frente a Newell’s, que marginó 7 partidos, incluido el Superclásico.
- Junio 2025: desgarro en el primer partido del Mundial de Clubes ante Benfica, 13 partidos de ausencia.
- Julio 2025: molestia muscular en un entrenamiento previo a la Copa Argentina, sumando 100 días fuera de las canchas.
- Febrero 2026: lesión muscular grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. ausencia de 24 días, un total de 4 encuentros.
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